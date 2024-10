I sapori migliori del territorio in un ambiente tutto da gustare, scopri il Ristopadel

TERMOLI. Esperienza, passione, cultura del territorio e dei suoi prodotti tipici. Accoglienza e professionalità. Tutto questo è Ristopadel, il locale gestito da Pasquale Scarpellini, che dopo aver portato al successo un ristorante storico di Montorio nei Frentani, negli ultimi tre anni (il “Manna”) ha deciso di ampliare la propria sfida gastronomica sulla costa, a Termoli.

Il nome non è casuale, perché il Ristopadel si trova proprio accanto a due campi di questo sport così ascendente nelle tendenze della comunità, nella traversa di via Corsica, nel cuore della zona artigianale e commerciale a Sud e in soli sei mesi, aperto dalla scorsa Pasqua, può vantare oltre 110 recensioni su “TheFork”, l’applicazione che permette la prenotazione e in cui Ristopadel si trova a meraviglia, tanto che dal prossimo 24 ottobre – oltre al programma fedeltà sempre attivo, con accumulo di punti e scontistica - parteciperà per un mese a una nuova iniziativa, il Festival, che permetterà a fasce orarie differenti di usufruire del 50% di sconto sul menù alla carta, per i primi 10 clienti, entro le 19.15 e poi nell’orario più consueto.

Pasquale è soddisfatto, molto, di questi primi sei mesi di attività, dove turisti e residenti hanno scoperto il loro menù a base di carne, con tavolate e anche banchetti, perché la capienza del Ristopadel è di circa 60 persone.

Oltretutto, è anche la sede dell’Inter Club e questo apre altri scenari di divertimento e di aggregazione.

Ma sono tante le frecce nella faretra del Ristopadel, perché sicuramente non c’è da penare nel trovare parcheggio, a Termoli non è un fattore di poco conto, ma la strategia del titolare arriverà anche a promuovere nella prossima estate una navetta con gruppi che dal centro volessero raggiungerlo, vista la difficoltà di muovere l’auto proprio per la penuria di stalli per la sosta, nella stagione estiva.

Un menù di carne che però all’occorrenza e su prenotazione, può prevedere anche pesce e baccalà. Sono prelibatezze che arrivano dalla zona del Matese, da Cercemaggiore, dal Cratere e dall’Alto Molise, per la carne; prodotto ittico fresco da Termoli per il menù di pesce e fornitori d’eccellenza sul baccalà.

Il giorno di chiusura definito è il martedì, nell’apertura gli orari vanno dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22.30.

Uno spazio poliedrico e versatile, che si presta per innumerevoli occasioni, anche come trattamento privilegiato per coloro che usufruiscono dei vicini campi del Galapadel.

E’ proprio la disponibilità di Pasquale, di Edmond Fugarini che cura la sala e di Concetta Quici in cucina a rendere speciale questo ristorante, che propone antipasti molto particolari, abbondanti, perché una delle caratteristiche del Ristopadel è proprio la quantità delle porzioni, su cui non si risparmia, ma si punta alla piena soddisfazione del cliente, col gusto naturalmente.

Dagli antipasti ai primi, agli arrosti, arrosticini e su prenotazione i torcinelli.

Serate di divertimento al sabato, quasi ogni settimana, grazie al karaoke, per coinvolgere i clienti in un clima di festa e di convivialità, valorizzando nei piatti le eccellenze che il Molise è capace di offrire.

Una ventaglio così ampio che può, anzi, deve essere un punto di riferimento per gruppi, comitive, sportivi, famiglie, senza eccezione alcuna.

Lo testimoniano proprio le recensioni, che sono la spontanea conferma dell’ambiente che si va a scoprire o come già accade, nei suoi primi mesi, di fidelizzare. Anche perché Ristopadel è un’attività social, in tutti i sensi, tant’è che nel 2025 si caratterizzerà con una propria app.

La centralità dell’offerta è proprio l’abbondanza e la bontà dei prodotti utilizzati, coi primi che vedono anche pasta fresca fatta in casa.

C’è la tradizione della cucina molisana a dare quel sapore unico.

Gli antipasti sono un elemento cardine del menù al Rispadel, salumi e formaggi di assoluta qualità, da provare il panino del mietitore, i taglieri, nei primi troviamo maltagliati, taccozze, tagliatelle ai porcini, solo per citare qualche esempio.

Sul pesce, sempre da prenotare, lo ricordiamo, quattro antipasti caldi e quattro freddi, pepata di cozze, citandone alcuni (una idea è quella che vi farete visitando la gallery).

Compleanni, comunioni, battesimi, anniversari, tante le ricorrenze che sono state già celebrate e organizzate in questo semestre di attività.

Occasioni di svago e di buona tavola, per qualsiasi esigenza voi abbiate, c’è il Ristopadel.

Sala più ampia, ambiente più riservato, è vostra la scelta, Pasquale, Edmond e Concetta vi aspettano, col sorriso, la cordialità e tanta professionalità. Volete scoprirlo? Prenotate al numero 348.605 628 oppure attraverso TheFork.

Galleria fotografica