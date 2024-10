I 5 errori fatali che ti impediscono di vendere casa a Termoli entro fine anno!

Hai deciso di vendere casa a Termoli, ma ormai sono passati mesi dal tuo annuncio? Hai scelto il prezzo di vendita, fatto le foto e inserito una descrizione dettagliata di tutti gli ambienti, ma di acquirenti neanche l’ombra? Più il tempo passa e più ti senti frustrato e demoralizzato.

Non perderti d’animo, se vuoi vendere casa a Termoli e ti rivedi in questa situazione o se ti stai chiedendo “perché non riesco a vendere casa?” qui puoi trovare alcune informazioni utili. Abbiamo scelto per te 4+1 motivi per cui non riesci a vendere casa in soli 40 giorni, dei piccoli errori che però durante vendita di un immobile possono risultare fatali.

“Ma perché proprio in 40 giorni? Perché 40 è la media dei giorni di vendita se un venditore si affida al mio metodo, e per di più, la trattativa è in media del 1% sul prezzo richiesto, rispetto una media nazionale di 180 giorni e 10% di sconto sul prezzo richiesto” spiega Celestino Sale.

ERRORE 1. Prezzo di vendita sbagliato

La valutazione dell’immobile è il primo passo fondamentale per iniziare con il piede giusto la vendita. Di solito si tende a fare una valutazione che tende all’eccesso per avere un po' di trattativa. Sbagliato! Ridurrai solo il numero di acquirenti interessati al tuo immobile.

Il prezzo di vendita fuori mercato è il motivo per cui molto spesso chi decide di vendere casa da privato non ha successo. In media, un venditore privato supera il 10% di trattativa sul prezzo, mentre vendere con il mio metodo, ti permette di realizzare il prezzo richiesto e a volte, superarlo e guadagnare di più.

ERRORE 2. Non valorizzare la casa

La prima impressione è molto importante anche nel mondo degli immobili. Oggi la vendita è emozione, i potenziali acquirenti visitano i siti e le pagine social delle agenzie immobiliari alla ricerca di qualcosa che li colpisca.

Delle foto ben realizzate, di buona qualità e dove si vedono gli ambienti del complesso possono convincere un possibile acquirente a contattarti. Per questo le foto sono fondamentali. Ma prima ancora è bene preparare la casa per le foto. Rassetta, apri le finestre, rinfresca le pareti magari con un colore diverso dal bianco per un ambiente più caldo. Abbellisci la casa, togli gli oggetti personali e metti in risalto i punti di forza, questo sarà utile anche per le future visite. In alcuni casi, consiglio anche di effettuare una consulenza con un interior designer e procedere con l’Home Staging.

ERRORE 3. Non sai gestire le visite

Le visite sono la prima fase in cui si hanno contatti diretti con i potenziali clienti. Possono creare ansia e agitazione e per questo è bene prepararsi in anticipo. Mettiti nei panni dell’acquirente e controlla stanza per stanza.

Studia l’immobile e le specifiche tecniche, perché i potenziali acquirenti faranno molte domande. Ad esempio, una delle domande più gettonate è la classe energetica dell’immobile. Per saper rispondere a tutte le domande io ti consigliamo di preparare in anticipo i documenti necessari per la vendita e di studiarli nel dettaglio. Le visite singole non funzionano più!

ERRORE 4. Non sai gestire una trattativa

Una volta che un acquirente si interessa all’acquisto è il momento della trattativa. Si tratta di una fase molto delicata perché entrano in gioco diversi fattori, tra cui quello psicologico. Se decidi di vendere la tua casa da privato dovrai in qualche modo guadagnarti la fiducia dell’acquirente. Dall’altro lato l’acquirente sarà essere molto diffidente e per questo dovrai dedicare tempo al dialogo e al confronto. In questa fase è sempre meglio essere leali e corretti l’uno con l’altro e discutere non solo il prezzo dell’immobile, ma la data di consegna, pagamenti o consegna immobile.

Le questioni sono tante e diversificate e per questo è meglio sottoscrivere fin da subito ogni decisione.

ERRORE 5. Non affidarti al mio metodo

Le agenzie sono tutte uguali! Portano clienti e scontano il prezzo! Tutto vero, purtroppo! Gli agenti immobiliari aspettano di essere contattati e non hanno una strategia chiara sulla vendita del tuo immobile. Chiedi sempre se lavora da solo o in team, quante compravendite ha gestito e che reputazione professionale ha attraverso le referenze dei clienti.

“Grazie mio metodo e con risultati ottenuti già da diversi clienti che hanno venduto con me, come dimostrano le numerose testimonianze sulle mie pagine web Google e Facebook, riusciamo a vendere al prezzo che chiediamo in pubblicità, mediamente in 40 giorni e a volte, riusciamo anche a superarlo.”

“Si traduce in minor tempo e massimo profitto”, conclude Celestino Sale

