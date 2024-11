Scopri "La Stalla": sapori della tradizione e del territorio dal gusto unico

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una sfida gastronomica, che trae origini nella tradizione del territorio, con prodotti di alta qualità, un ambiente speciale, ricavato in un locale che sorge nel salotto buono di San Martino in Pensilis, dove una volta sorgeva una stalla e non a caso “La Stalla” è stato scelto come nome per traghettare al giorno d’oggi sapori, gusto e prelibatezze del territorio.

La scelta accurata delle forniture è proprio il must del ristorante che ha aperto i battenti lo scorso 9 novembre e in queste poco meno di 3 settimane ha già saputo affermarsi, anche perché la volontà di procedere a tutte le preparazioni in cucina rappresenta il biglietto da visita di una offerta che vuole garantire la massima soddisfazione del cliente.

Un’atmosfera familiare ma con un’ambientazione elegante di stile medievale, accogliente, per far sì che il cliente possa sentirsi a casa sua.

Non è un’avventura improvvisata, tutto meditato e studiato nei minimi particolari, come fosse un castello in miniatura e d’altronde lo scenario esterno fa pendant, una cantina su misura.

Elementi distintivi che sono alla base della missione affidata a Linda Del Re e alla figlia Giusy Verlengia, con uno staff di quattro persone, e la supervisione di Francesco Verlengia.

Puntano davvero molto a proporre piatti e portate diverse dalla norma, per riavvicinare il palato dei loro ospiti a quel gusto che una volta davvero sì consacrava il km zero.

“La Stalla” senza tema di smentita attrae e non poco, un locale da scoprire in ogni sua peculiarità, perché davvero si pone come una novità assoluta nel panorama del basso Molise, cogliendo al volo la stagionalità delle primizie e degli ingredienti che vengono poi sapientemente elaborati in cucina.

Scorrendo il menù, oltretutto, è lampante quanto ci si trovi dinanzi a una esclusività da assaporare a 360 gradi.

La location risale all’incirca al 1500, tra le chiese di San Giuseppe e San Pietro. Si i affaccia su tutti e due i lati e anticamente era una stalla, i tavoli sono fissi, di varia grandezza e all’interno siedono comodamente fino a 48 persone.

L’attenzione è su ogni dettaglio, dal brodo di gallina alle pappardelle funghi e salsiccia, dalle lavorazioni di carne, come la tartare di pecora o la stessa genovese di pecora, al capretto.

Un succulento reparto di braceria, con carni sia italiane che estere e taglieri di salumi che possono stupire chi li ordina, attraverso i prodotti di piccole aziende che mettono la qualità al di sopra di tutto.

Le verdure provengono direttamente dai contadini e quindi c’è una ricerca delle materie prime davvero importante. In futuro si organizzeranno anche per un giorno dedicato al pesce.

Anche i dolci sono tutti di produzione propria.

“La Stalla” apre il lunedì a pranzo, dal mercoledì al venerdì solo cena e poi sabato e domenica pranzo e cena, con orari che vanno dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 19.30 alle 23.30, ma c’è anche flessibilità in base alle esigenze del momento.

La pasta è tutta fresca, taglierino è l'unico formato di pasta secca, mentre work in progressi ci sarà anche la pampanella, ma come secondo. Ghiottonerie come carciofi ripieni, cappelletti con le rape, vengono preparati con “le prime cassette”.

Accanto a Linda e Giusy c’è uno staff di quattro persone, con lo chef Michele Di Lella, che ha già esperienze importanti nel basso Molise, originario di Sannicandro Garganico e vive da venti anni a San Martino; accanto c’è l’aiuto cuoca Anastasia De Michele, Luciano Di Paolo e Alessia De Salvia.

Recuperare la tradizione attraverso pezzo di storia della comunità locale, perché con radici di sei secoli fa è evidente il legame col territorio.

Importanza al rapporto qualità-prezzo, a piatti che vengono ruotati a seconda della disponibilità del prodotto, con vini che partono da costi base sino alle bollicine più rinomate.

L’avvicinamento al Natale permetterà di entrare in un clima ancora più particolare, insomma, non resta davvero che scoprire quanto “La Stalla” possa stupirvi, in ogni sua caratteristica, percorrendo un sentiero del gusto attraverso taglieri con salumi e formaggi pregiati, degustazioni di freddi con frittata con cipolla rossa di Tropea caramellata e cornetto salato con stracciatella e marmellata di peperoni, nonché carne salata trentina.

Sui caldi, scicillo al Pomodoro, crema di fagioli con cotica croccante, peperone ripieno e scrippella di trippa con crema di broccoletti.

Bruschetteria, tartare di pecora e carpaccio di picanha, servito con crudo di zucchine, olio al rosmarino e sale nero.

I primi propongono gli imperdibili taglierini al brodo di gallina, orecchiette guanciale e cime di rapa, fusilloni alla molisana; nei secondi pollo o coniglio alla cacciatora, capretto nostrano con patate e la genovese di pecora.

Reparto braceria con tagliata, filetto e costate di vario tipo, con contorti prelibati come cicoria ripassata all'aglio, peperoncino e alici, bietola saltata con burro e pecorino, patate al forno e zucchine e melanzane grigliate.

Insomma, luculliano nel vero senso del termine, per poi dilettarsi col fine cena.

Non resta che prenotare al numero telefonico 0875.727674.

