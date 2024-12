La ferramenta BigMat Cianciosi, la soluzione oltre la vendita

Dal piccolo al grande: il reparto ferramenta di BigMat Cianciosi è un universo di qualità e assortimento, che va dalle viti più minuscole ai pesanti attrezzi per l’edilizia.

Cuore dell’attività commerciale di BigMat Cianciosi, il reparto ferramenta vanta una gamma di prodotti utili tanto per il privato che vuole dedicarsi al fai da te, tanto per le imprese edili e professionisti. In poche parole, dietro al banco e tra gli scaffali è possibile trovare veramente tanto. Un assortimento di articoli che copre ogni possibile esigenza, e in molti casi riesce addirittura ad anticiparle.

Eh sì, perché è proprio nella professionalità e nelle competenze del team BigMat Cianciosi che troviamo la principale peculiarità di questo store. L’approccio di BigMat Cianciosi è infatti da sempre orientato alla cura del cliente: l’attenzione e l’ascolto diventano quindi i mattoni su cui si fonda una storia di successo, che è appunto la storia di un’attività che da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento per il nostro territorio.

Nel reparto ferramenta BigMat Cianciosi arrivano clienti di ogni tipo, da chi è in cerca di articoli per piccoli lavori casalinghi ad aziende del settore edile che hanno bisogno di materiali specifici e di alta qualità.





L’attenzione verso entrambi è la stessa: non importa che si compri un attrezzo semplice o una fornitura importante, il team BigMat Cianciosi mette la soddisfazione del cliente al primo posto.

“Il nostro compito è guidare i clienti verso l’acquisto del prodotto corretto”, ci racconta Dante Cianciosi, fondatore dell’azienda.

Consulenza, dunque, cuore alla vendita. “È la nostra caratteristica e il nostro scopo,” continua Cianciosi. “E riusciamo a farlo perché una delle nostre priorità è la formazione continua del nostro team. Il mondo della ferramenta è molto dinamico, e attraverso il rapporto con i nostri fornitori riusciamo sempre a essere aggiornati e a offrire il meglio al mercato”.

“Noi andiamo oltre la vendita”, conclude Dante Cianciosi. “Noi offriamo soluzioni oltre il prodotto”.

https://cianciosi.bigmat.it/