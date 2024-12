Il salone innovativo "Antonella Hair Style": per condividere benessere e bellezza

TERMOLI. È stato inaugurato ieri, nel giorno dell’Immaccolata, domenica 8 dicembre, in via del Molinello n. 1, il locale "Antonella Hair Style", gestito da Antonella Paradiso. Antonella ci spiega il concept del nuovo centro:

"Si tratta di un nuovo concetto di salone, non solo parrucchieria, ma un punto di riferimento per il benessere e la bellezza. Offriamo spazi eleganti e attrezzati per professionisti del settore, come estetiste, tatuatori, onicotecnici e altre figure complementari. Ogni professionista qui può trovare il proprio spazio per crescere e offrire servizi personalizzati in un ambiente dinamico e innovativo".

Antonella spiega così l'idea di aprire un salone così strutturato:

"Dopo 36 anni di esperienza in questo settore, sentivo l’esigenza di fare qualcosa di più. Volevo aiutare chi non ha la possibilità economica di aprire un salone di bellezza, un istituto estetico o una parrucchieria. Con i costi attuali, avviare un’attività è sempre più difficile. Ho deciso di investire le mie risorse in modo che ogni professionista, regolarizzando la propria posizione fiscale, possa lavorare qui e trovare uno spazio adeguato."

Quando le chiediamo se si tratta di un vero e proprio "salone polifunzionale", Antonella conferma:

"Esattamente. Il locale ha una superficie di 135 mq e offre spazi per parrucchieri, estetiste, massaggiatrici, tatuatori, onicotecnici e altri professionisti. C’è anche la possibilità di affittare una poltrona o uno spazio per brevi periodi, previa verifica della fattibilità legale e fiscale".

Antonella ci tiene a sottolineare che il modello del salone condiviso viene da lontano.

"In America questo sistema esiste da anni, mentre in Italia è ancora poco diffuso, e a Termoli praticamente non c’è nulla del genere. Questo progetto è pensato proprio per dare spazio a chi vuole avviare o consolidare la propria attività senza affrontare da solo costi insostenibili".

Alla domanda sulla possibilità di accesso per clienti uomini, Antonella risponde:

"Certamente, su appuntamento il salone è aperto a uomini e donne. Anzi, negli ultimi anni gli uomini sono sempre più attenti alla cura estetica".

Un altro aspetto interessante del salone è l'attenzione alla privacy:

"Abbiamo ingressi separati per le diverse aree, in modo che ogni cliente possa accedere in modo riservato. Le zone estetica e parrucchieria sono distinte, ma collegate per eventuali necessità operative".

Infine, si affronta il problema parcheggi, spesso una criticità a Termoli. Antonella rassicura:

"La zona è servita da due parcheggi vicini, oltre ai posti auto disponibili al parco comunale, a pochi metri dal salone. Anche fare due passi in più non guasta: fa bene alla salute!"

Antonella vede questo progetto come una risposta al lavoro sommerso:

"La mia intenzione è togliere chi lavora in nero, dando loro l’opportunità di regolarizzarsi e lavorare in un ambiente professionale. Spesso ci troviamo a subire controlli e multe, mentre chi lavora irregolarmente non ha problemi. Questa struttura vuole essere un’alternativa per chi desidera mettersi in regola".

Conclude con un messaggio di speranza:

"Il mio obiettivo è aiutare i giovani e chi vuole intraprendere un percorso lavorativo nel settore della bellezza. Voglio dare loro una chance reale di emergere. Dopo tanti anni di lavoro, è una soddisfazione poter offrire questa opportunità".

Termoli, ora, può contare su una nuova realtà all’avanguardia nel settore della bellezza: "Antonella Hair Style", un punto di riferimento per chi cerca servizi professionali e innovativi in via del Molinello n. 1. Un progetto che guarda al futuro, con attenzione ai giovani e alla comunità.

Galleria fotografica