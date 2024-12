Celestino Sale: l’unico agente immobiliare a offrire la garanzia soddisfatti o rimborsati

TERMOLI. L’attività del mediatore immobiliare risale a quella del “sensale”, che inizialmente intermediava soprattutto beni mobili (animali e prodotti dell’agricoltura) per poi specializzarsi nell’intermediazione di beni immobili (terreni e immobili).

Nel corso dei successivi secoli la figura del sensale ha cominciato ad evolversi fino alla nascita di una serie di norme che hanno portato all’attuale “agente di affari in mediazione”.

L'agente immobiliare è un professionista del mercato immobiliare che, alle dipendenze di un'agenzia immobiliare o in proprio, fornisce un servizio volto a favorire la conclusione di contratti di compravendita o di locazione immobiliare.

Durante la compravendita di un immobile l'agente ha il compito di fornire un'adeguata informazione sul valore del bene immobiliare e di pubblicizzare l'immobile, intermediando in modo imparziale tra acquirente e venditore e assistendo le parti in tutte le fasi della compravendita (es. contrattazione del prezzo di compravendita tra le due parti): se la trattativa va in porto si procede con il cosiddetto contratto preliminare di acquisto (detto anche compromesso) prima di arrivare a un rogito finale. Con la stipula del preliminare, l'agenzia come controparte per il suo lavoro richiede una quota percentuale sul prezzo di vendita dell'immobile, di solito in parte dall'acquirente e in parte dal venditore, salvo il caso che l'agente abbia agito su mandato di una sola parte (agente con mandato a titolo oneroso).

Premesso tutto questo sopra elencato, che garanzia offri ai tuoi clienti?

Per un agente immobiliare, il cliente è rappresentato dal proprietario di casa. Infatti, tra proprietario (venditore) e l’agente immobiliare, si stipula un vero e proprio contratto di mediazione immobiliare dove vengono stabilite tutte le condizioni di vendita della casa, tra cui prezzo, pagamenti, consegna immobile ed eventuali penali.

Partiamo da un presupposto.

Il proprietario di una casa ha sempre 2 obiettivi:

Vendere ad un prezzo più alto possibile, senza svendere! Vendere in un tempo rapido, per non far svalutare l’immobile!

Con il mio metodo operativo, riesco a ritirare le offerte già dal primo appuntamento in open house e in tempi molto rapidi rispetto la concorrenza, mediamente in 43 giorni (tempo dall’inizio pubblicità e all’incasso della caparra).

Per questo, le garanzie che offro ai miei clienti sono due:

Sulla commissione di agenzia, ridotta del 25% superati i 90 giorni di permanenza dell’immobile sul mercato. Possibilità di recesso, se non viene rispettato il piano marketing offerto in fase di firma del contratto, senza alcuna penale.

Hai deciso di vendere casa a Termoli, ma ormai sono passati mesi dal tuo annuncio? Hai scelto il prezzo di vendita, fatto le foto e inserito una descrizione dettagliata di tutti gli ambienti, ma di acquirenti neanche l’ombra? Più il tempo passa e più ti senti frustrato e demoralizzato.

Le agenzie sono tutte uguali! Portano clienti e scontano il prezzo! Tutto vero, purtroppo! Gli agenti immobiliari aspettano di essere contattati e non hanno una strategia chiara sulla vendita del tuo immobile. Chiedi sempre se lavora da solo o in team, quante compravendite ha gestito e che reputazione professionale ha attraverso le referenze dei clienti.

“Grazie al mio metodo e con risultati ottenuti già da diversi clienti che hanno venduto con me, come dimostrano le numerose testimonianze sulle mie pagine web Google e Facebook, riusciamo a vendere al prezzo che chiediamo in pubblicità, mediamente in 40 giorni e a volte, riusciamo anche a superarlo”.

“Si traduce in minor tempo e massimo profitto”, conclude Celestino Sale

Indirizzo uffici, si riceve solo su appuntamento:

Termoli, P.zza Melchiorre Bega – 40/B

Pescara, Via Teramo – 8

Contatti:

Mobile: 3466347218

Mail: celestinoimmobiliare@gmail.com