Pillole per tutti

ASSUNZIONI NEI COMUNI - Sono state fatte salve le assunzioni che gli enti locali territoriali non hanno potuto concludere a causa del blocco dei concorsi disposto dai dd.pcm. anti-Covid. I Comuni, già autorizzati dalla Commissione per la stabilità finanziaria, se impossibilitati a concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020, potranno effettuare le assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio od in gestione provvisoria (e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2021). E' quanto prevede il decreto legge ‘Milleproroghe’.

LE NUOVE TAVOLE MOSAICHE: LE ‘FAQ’ - All'inizio del mese Conte ti dice come dovrai comportarti; tu ti regoli, per spostamenti e programmi, fondando su quello che ha detto; dopo di che, per giorni e giorni, lancia annunci di nuove restrizioni, senza mai dettarle con precisione. Tu non ci capisci più alcunché, anche per i tanti interventi regionali che s'intromettono. Poi, finalmente, vengono resi noti i nuovi e più pesanti obblighi. I cittadini, i commercianti …, bastonati, si rassegnano, pur comprendendo sempre meno che cosa sia vietato e che cosa sia consentito; e si affidano allora alle ormai mitiche ‘faq’. Così la ricerca di un ‘via libera’ a qualche comportamento su cui si è incerti resta affidata alla redazione di dubbie interpretazioni di norme sballate e contraddittorie. È perfino emerso che una ‘faq’ sia sostituita da un'altra, a testimonianza dell'incertezza che regna assoluta pure in chi indirizza le potenziali sanzioni per i violatori di norme incongrue.

ACCADE A MILANO - Un senegalese di 22 anni, per non pagare il biglietto della corsa, ha scavalcato le barriere della fermata Duomo della Metropolitana e si è infilato di corsa verso i binari, inseguito da tre controllori dell'Atm che, raggiuntolo, sono stati investiti da pugni e calci e colpiti da uno zainetto roteante con dentro 5 cellulari (risultati rubati). L'energumeno (in Italia con un permesso di soggiorno scaduto lo scorso febbraio) è stato bloccato solo dopo l'arrivo dei 'vigilantes' della 'security' e della pattuglia del ‘Polmetro’. Due controllori hanno perso molto sangue alla testa, ed al volto, e sono stati portati in ospedale. L'arrestato, trattenuto in Questura, è stato poi processato per direttissima la mattina dopo. Il Giudice lo ha rimesso subito in libertà (udienza rinviata a marzo). A occhio e croce, nella legge deve esserci qualche buco.

PERSONALE: CHE SUCCEDE AL COMUNE, DOVE – NEGLI ULTIMI TEMPI – C’E’ STATA UNA FUGA PER ALTRE DESTINAZIONI? - L’Esecutivo isernino ha sbloccato i contratti decentrati del personale, che aspettavano di essere rinnovati dal 2011. A Larino, invece, siamo sempre in alto mare. Solo dopo defatiganti tergiversazioni, durate alcuni anni, chi esercita funzioni dirigenziali in materia ha cominciato a produrre le cosiddette pagelle almeno per chi sta per essere posto in quiescenza, cominciando – poi – a preoccuparsi per altre fasce di dipendenti. Vivo il disappunto dei destinatari, rivoltisi ai rispettivi Sindacati per le modalità dei punteggi assegnati a ciascuno. Eppure il Sindaco, che ha riservato per sé la delega al personale, sembrerebbe aliéno dalle iniziative predisposte dall’esercente funzioni dirigenziali; e ciò benché certi comportamenti rappresentino un 'vulnus' per l'intero Esecutivo. La domanda (inespressa) che molti vorrebbero rivolgere al primo cittadino: non meriterebbe un trattamento migliore questo personale che ha continuato, nonostante tutto, a svolgere il proprio dovere d’ufficio, persino in carenza delle dovute agevolazioni economiche?

LA MAZZATA? - La maggior parte delle banche offre, gratuitamente (o a costi contenuti e certi), la possibilità di effettuare prelievi con il Bancomat negli sportelli Atm di altri istituti. In certi casi la commissione pagata dipende dalla somma ritirata ed è presente solo per piccoli importi. Questo meccanismo non va bene a Bancomat Spa, società che gestisce gli Atm, controllata da 125 soggetti con in testa Intesa (25%) e Unicredit (19%). Ed ora il progetto di riforma prevede che non sia più la banca di ciascuno a fissare contrattualmente il costo del prelievo ma l’istituto proprietario dell’Atm. Con questa riforma l’utente non avrebbe più la certezza delle commissioni da pagare in quanto queste dipenderebbero dai singoli Atm utilizzati. Costi che, peraltro, il risparmiatore potrebbe conoscere solo nel momento in cui si appresta a prelevare i contanti. Perciò si prevede un rincaro delle tariffe. Quale motivo potrebbe indurre Bancomat spa ad applicare costi più bassi a persone che non sono suoi clienti? La speranza (per i risparmiatori) è che sia l’Antitrust ad impedire la riforma. Claudio de Luca