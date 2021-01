Angiolè, un giorno ci rivedremo

TERMOLI. Dal collega Alberto Pelusi un ricordo del professor Angelo Dragonetti.

«Angiole'... Credevo di svegliarmi da un brutto sogno, ma purtroppo non è stato così, anzi, non ancora ci credo. Vorrei dirti tanto e niente, ma a noi piace poco parlare, poi del resto su questa cosa andavamo d'accordo. Sei stato un amico, lo sei e lo sarai per sempre, caro Angelo. Mi dispiace per chi non ti ha conosciuto, fraternizzato, abbracciato e anche per quelli che non hanno avuto la fortuna di conoscerti. Mi dispiace salutarti in questo modo, per me poco consono al mio essere, ma sono sicuro che tu apprezzerai. Mi hai insegnato tanto e in un certo senso, solo ora me ne rendo conto. Non avresti voluto vedermi piangere, mi hai insegnato a vivere la vita sempre con il sorriso, ma oggi è un’altra cosa Angiole’.

Un grande abbraccio alla tua splendida famiglia, caro Angelo. A parte tutto e tutti, penso al tuo sorriso e purtroppo devo rassegnarmi al fatto che non ti rivedrò più. Angiole'... Un giorno ci rivedremo. Ti voglio bene».

Alberto Pelusi