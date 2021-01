TERMOLI. «La sanità non è solo lotta al Covid». E' l'assunto che viene proposto dalla Casa dei Diritti delle persone di Termoli.



«Lo stanno gridando, da settimane, centinaia di malati che avrebbero bisogno di continuare le loro cure e terapie. Con la carenza di personale e posti letto all’interno degli ospedali, però, le “forze” sono principalmente destinate alla lotta contro il Covid-19.



E i casi di appesantimento delle terapie intensive con un nuovo aumento dei ricoveri stanno portando nuovamente alla ribalta le lacune del servizio sanitario nazionale che sta scontando quanto di negativo si è verificato negli anni passati.

Come Casa dei Diritti, quindi, ribadiamo la necessità di intervenire velocemente nell’assunzione di nuovo personale e nella creazione di nuovi posti letto anche nelle Regioni che sono ancora colpite dal deficit sanitario affinché si possa tornare ad offrire con costanza e qualità delle cure per tutti i pazienti che non rientrano tra i positivi Covid.

Hai bisogno di aiuto? Stai vivendo una situazione di difficoltà dalla quale non riesci ad uscire?

Contattaci alla mail tiascolto@lacasadeidiritti.it e faremo di tutto per aiutarti.

Le parole muoiono se non vengono ascoltate.