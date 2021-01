Pillole per tutti

MAIALI E CINGHIALI – Sono ungulati entrambi; ma per il Presidente Toma è vietato uccidere solo i maiali. L’ha imposto con un ‘motu proprio’ ordinatorio, accampando la necessità del distanziamento da rispettare: una condizione che verrebbe meno nelle case. Per i cinghiali, però, non vi sono limitazioni che tengano, ad onta dei danni che fanno alle campagne ed ai percoli che originano per la circolazione e per la pubblica incolumità. Per ciò stesso il Capo dell’Esecutivo regionale non li condanna a morte, magari modulando i versi di un’antica canzone degli Anni ’40, leggermente modificati:“No! I cinghiali no! Non li voglio ammazzar, pur se son spine per me!”.

MAGISTRATI IN POLITICA - Il magistrato Domenico Manzione è stato Sottosegretario all'Interno nel governo Renzi. Quando l'Esecutivo arrivò al capolinea, rientrò nei ranghi della Giustizia ed ora aspira a guidare la Procura di Lucca. È opportuno che un ex- politico possa poi ricoprire, tra l'altro dopo breve tempo, un ruolo tanto delicato? Il Consiglio superiore della magistratura ha sul tavolo la pratica e si dibatte tra membri a favore e altri contro. Dal canto suo, il pm Catello Maresca è da settimane sui giornali locali indicato come prossimo candidato del Cdx per la carica di Sindaco al Comune di Napoli, la città in cui lavora (appunto come pm). Lui non ha smentito e aspetta gli eventi. È opportuno che un magistrato, in attività, sia coinvolto in trattative tra i partiti e sia a pieno titolo nel giro mediatico della politica?

DI CHIUNQUE SIATE 'TIFOSI', I DATI DI UN SONDAGGIO AIUTANO A CAPIRE – Da una simulazione (sulla base dei sondaggi Swg) della composizione del Parlamento italiano nell'ipotesi di elezioni anticipate risulta che (anche a seguito della riduzione del numero dei deputati) i vari partiti (salvo uno) subirebbero una drastica riduzione del numeri dei loro rappresentanti. Questi gli esiti. Maggioranza: Pentastellati, -197 parlamentari; Partito democratico, -11; Italia viva, -30. In totale, per la maggioranza, -238 parlamentari. Opposizione: Lega: -54 parlamentari; Forza Italia: -110; Fratelli d'Italia: +51. Perdita di seggi dell'opposizione: 113. Il Gruppo misto (infilando in esso i rappresentanti dell'Alto Adige, della Valle d'Aosta, di Leu e frattaglie varie) perderebbe 43 seggi. Da questi dati si capisce perché le forze politiche siano d'accordo (o no) sul mantenimento del governo Conti; ma tutte (salvo Fd'It) non vogliono nuove elezioni. I dati sono chiarissimi, le conseguenze altrettanto. Peccato che nessun media italiano li abbia pubblicati. Essi sono stati diffusi solo dalla ‘Frankfuter Allgemeine Zeitung’. I tedeschi sono informati su ciò che capita in Italia. La Stampa nostrana non ha riferito alcunché.

“COMPETENTIA ULTIMA DEA” - Ciò che indigna di più è la maniera di eleggere chi sia chiamato ad amministrare un Comune, piccolo o grande che sia. Non è giusto che un posto-chiave, qual è quello di primo cittadino, venga occupato sulla scorta di «pacchetti elettorali di famiglia» piuttosto che sulla competenza e sulla professionalità.

TUTTO PUO' SUCCEDERE (FUORCHE' UN UOMO PREGNO) - Un signore (di cui abbiamo già riferito), con reddito ufficiale da professore di lettere in una scuola media (senza nemmeno molta anzianità), possedeva una macchina super-sportiva in garage, una villa lussuosa dotata di parco e di piscina, molti appartamenti urbani. Se un'anomalia del genere succedesse in un'azienda privata, i dirigenti non si strapperebbero le vesti ma andrebbero a verificare che cosa ha reso possibile questa disfunzione ed impedirebbero, con nuove procedure, che essa si ripetesse. Lo Stato invece fa finta di niente. E anziché prosciugare il lago degli abusi aspetta che qualcosa 'per caso' torni a galla per conto suo. E politici, i 'media' ed i sindacati cosa fanno? Nulla. È il loro mestiere.

Claudio de Luca