Pillole per tutti

UN SINDACO FUORI DALLA PORTA - Quando sono arrivati a Larino gli ispettori, per esaminare quale fosse lo stato del “Vietri”, il Sindaco Puchetti è stato lasciato fuori perché – è stato detto - dovevano entrare solo i tecnici, e non i politici. "Non potendo partecipare alle attività ispettive, ho atteso la conclusione del sopralluogo per avere un colloquio con la dott.ssa Carbone. Quest’ultima mi ha confermato che, lei e i suoi quattro colleghi, erano giunti in Molise per rilevare, nei presidi ospedalieri della Regione, eventuali criticità nell’organizzazione e nella gestione del Covid da parte dell’AsReM".

COVID E BARANELLO, UN ALTRO SINDACO PRECISA - "Le comunicazioni prodotte dall’Azienda di Sanità, mediante i bollettini quotidiani trasmessi a mezzo ‘pec’ ai Sindaci, non trovano riscontro tra la residenza anagrafica ed il domicilio reale della persona risultata positiva al covid. La conseguenza è che i vari bollettini forniscono dati non corrispondenti alla realtà. In sostanza le banche-dati anagrafiche dell’Asrem non sono aggiornate e di conseguenza succede che le comunicazioni arrivino ai Comuni dove la residenza delle persone positive al covid è cambiata anche da diversi anni. Succede che a volte viene considerato il domicilio; altre volte la residenza non aggiornata, cosicché vengono assegnati i casi di positività a Comuni dove la persona interessata non vive più da diversi anni".

CIVITACAMPOMARANO, IL PRIMO CITTADINO NON SI CAPACITA - "Nelle comunicazioni ufficiali che AsReM invia al Sindaco si continua ad assistere al delirio più totale. Siamo passati dai contagi effettivi non inseriti, ai negativizzati rimasti in elenco. A Civitacampomarano, sempre nelle comunicazioni aziendali, si è passati dagli oltre 20 contagi del 27 gennaio ad averne 5 il 28, e poi (il 29) si è tornati a quota 20. Il tutto senza alcun tampone effettuato. Se da questi numeri deve partire una puntuale rilevazione della diffusione della pandemia sul territorio, credo che si parta senza alcuna positiva premessa ed i risultati, purtroppo, si vedono, contrariamente alle maldestre pezze che l’Azienda cerca di mettere; o addirittura a quell’ardire, che rasenta la sfacciataggine, di far passare le evidenze delle criticità quali sterili polemiche di bassa lega”.

LA ‘POLITICA’ DEL COVID - Dicono gli esperti che il virus contagi, inducendo poi numerose conseguenze gravi: soprattutto pare che dia alla testa e che produca vuoti di memoria. In più annebbierebbe la mente, renderebbe difficoltosa la concentrazione, farebbe smarrire rendendo incapaci di svolgere azioni, fossero pure elementari. Sarebbero questi i sintomi che si manifestano in chi poi abbia superato l'infezione.

GIRA ... O S'AVOTA? - Il sen. Di Marzio, già 5s, molisano, si è inquadrato nel Gruppo dei Responsabili in Senato, composto da dieci colleghi che utilizzano il simbolo del Maie, la lista degli eletti all’estero. Se ne entrerà a far parte anche l’ex-grillino Alfonso Ciampolillo, il gruppo si sarà qualificato appieno. Pare che, in cuor suo, Di Marzio si sia detto:”Che s’ha da fa’ pe’ campa’”.

GIUSEPPE SALA, GRETA ED ANNA FRANK - Il sindaco di Milano ha paragonato Anna Frank a Greta Thunberg: una diva radical-chic, pompata dai media, parificata ad una ragazzina ebrea assassinata a Bergen Belsen. C'è in tale visione: l'incapacità di distinguere tra il vero e il falso, tra realtà e ‘talk show’, tra bene e male. Se Sala sbandiera questa equivalenza lo fa per compiacere chi non sa distinguere tra Hitler e Netanyahu o tra il Cile e il Venezuela; e non sa manco distinguere tra un campo di sterminio, dove Anna Frank è stata ammazzata dai Nazisti, e lo yacht miliardario del «principe velista Pierre Casiraghi», che ha scortato «Greta» a New York. Claudio de Luca