TERMOLI. C'era una volta.... Oggi voglio raccontarvi una storia.

C'era una volta a Termoli un paziente che doveva svolgere delle analisi fondamentali per il dosaggio di un farmaco salvavita e a cui si era raccomandato di fare il prelievo e portarlo subito al laboratorio per non inficiare il risultato. Così fece, ma una volta arrivato all'ospedale per consegnare le provette ecco cosa gli venne risposto: "ci dispiace ma oggi il prelievo verrà mandato a Campobasso (con il rischio che il risultato sia poco attendibile poiché è passato troppo tempo tra il prelievo è l'analisi) perché a Termoli non sono arrivati i reagenti".

Inoltre, li viene aggiunto, aggravando la situazione: "non sappiamo quando le rifaremo a Termoli, perché non sappiamo quando arriveranno i reagenti". Situazione surreale! Vabbè le favole sono un po' paradossali!

Ma vi svelo una cosa, questa non è una favola.. Purtroppo è una storia vera.

Oltre il Covid-19 è necessario ricordarci che ci sono pazienti con altre patologie, anche molto importanti.

La storia raccontata è ciò che si è verificato oggi, l'ennesima situazione che ci permette di affermare che la sanità molisana è in completo abbandono e che si è persa la centralità del malato.

Premetto che questa lamentela non è rivolta agli infermieri e ai tecnici del laboratorio analisi che ogni giorno sono li a prendersi le lamentele dei cittadini ormai stanchi di questo sistema sanitario lasciato allo sbando, ma è una lamentela rivolta ai vertici, ai dirigenti sanitari (Con i quali risulta impossibile comunicare).

Non si può continuare in questo modo. Bisogna fare qualcosa, bisogna ascoltare i cittadini.

Basta dire che sono i pazienti ad essere "poco pazienti" perché purtroppo i pazienti sono stati completamente dimenticati.

A questo punto mi chiedo e vi chiedo "Ma dove viviamo?!"

Luisangela Quici