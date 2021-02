Il mio modo di vedere

TERMOLI. E ci risiamo. Ancora una voltai nostri parlamentari hanno partorito l’ennesima crisi.

Oggi però di essa è colpevole, senza alcun dubbio, il nostro amato Grillo, avendo contribuito a creare un movimento acefalo.

Nulla da eccepire, però, sulle ragioni che hanno prodotto l’elezione di un così grande gruppo di “approssimati”, non chiamiamoli parlamentari. Se lo fossero avremmo oggi regole certe per risolvere i problemi che da anni ci ossessionano; invece ciò che anima il modus operandi di codesti è il solo desiderio di rivalsa nei confronti dei Partiti che hanno gestito la vita politica in Italia, non il bene del Paese. Per la qualcosa è mera utopia che si possa legiferare con criterio.

I vaffa… li hanno portati in Parlamento, ma non è condivisibile il comportamento. Bisogna governare 60 e più milioni di persone che necessitano, per vivere, di attenzioni (non di mance, come il reddito di cittadinanza), di lavoro e, per questo, di riforme strutturali e nonrinviare ogni decisione. Sicché, non bisogna decidere di non decidere. Ma, torniamo a monte.

Cercherò di essere breve. Una persona, oggi Senatore, qualche anno fa indisse un referendum per modificare l’assettodel Parlamento e rimodulare l’articolo Quinto della Costituzione, che tanto male ha fatto e continua a perpetrare al debito pubblico del nostro Stato.

Il popolo sovrano, spinto dalla pubblicità occulta dei matusalemme della politica e da interessi di parte, ha deciso di rigettare la proposta con il 60% dei votanti aventi diritto.

Quale grande sciagura, secondo me! La proposta era perfettibile, ma avrebbe consentito di velocizzare l’iter legislativo e contribuito a ridurre con il tempo il fardello del debito che continuerà a salire ancora per l’incapacità di chi , eletto, non è in grado di far di conto. (In una famiglia, che si rispetti, si potrà mai spendere più di quanto si guadagna? Noi cittadini italiani siamo una famiglia?)

Oggi la stessa persona in Parlamento ha raccontato che al Presidente del Consiglio più volte, citando anche le occasioni, i modi e le date, aveva chiestodi velocizzare l’azione di Governo e di modificare gli atti riferiti al Recovery Plan dal momento che le somme stanziate per il nostro Paese verrebbero date nel rispetto di una normativa europea che non transige e non ammette deroghe. Nessuna risposta. Cotale politico, oggi , è additato come l’essere abbietto colpevole di lesa maestà. Io non ci sto, di scalfariana memoria. Mi fa rabbia che nessuno lo difenda. Purtroppo, in politica avviene di tutto e di più e la memoria non fa testo, tanto che diventanormale perfino i “non ricordo” pronunciatiin tribunale a testimonianza di atti discussi in presenza. C’è da tenere, però, anche nel debito conto la supponenza che anima chi parla ed agisce. Sarebbe necessario che tutti facessero un passo indietro. Ne va di mezzo soprattutto la credibilità stessa della politica.

Oggi è necessario che si decida nel breve ed allora: stabiliamo cosa fare, decidiamo i tempi per la realizzazione, infine, ma solo alla fine, cerchiamo di trovare un ” Responsabile” che si accolli il fardello della esecuzione rispettando le regole e senza che alcuno cerchi di frapporsi ad essa, se quanto deciso è stato accettato dalla maggioranza. Mi sembra che ciò si chiami metodo.

Quanto detto è solo un punto di vista, può essere rigettato. Ma, nel marasma di tanti bla, bla, bla e opportunismi, ci può stare tutto. Ad maiora; ma è opportuno ricordare che ognuno è artefice del proprio destino.

EDP