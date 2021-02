Contagi sulla costa e zona rossa: «Basta con le polemiche social»

TERMOLI. Intervento pacificatore e costruttivo del comitato Molisanità L113 di Termoli sulla disputa che in questi giorni sta avvenendo sui social, dove si stanno creando situazioni alquanto spiacevoli: abitanti di Termoli e Campomarino che si scambiano accuse riguardo i contagi.

«Signori miei, nessuno ha colpa. Non è questo il momento delle polemiche, tutt'altro!! È il momento di sostenerci ed aiutarci! Mi rendo conto che è la paura che parla ma non sarà la guerra tra poveri a risolvere la situazione. Colgo l'occasione per esprimere tutta la nostra solidarietà al Comune di Campomarino, oggi zona rossa, con la certezza che quest'incubo finirà il prima possibile. Nel nostro piccolo, siamo a vostra disposizione».