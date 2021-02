Zona rossa a Termoli e nel basso Molise: il modello di autocertificazione

TERMOLI. Basso Molise, o meglio 28 comuni del comprensorio, in zona rossa dall'8 al 21 febbraio. Ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità e salute. Importante, dunque, munirsi dell'autocertificazione. Si torna, dunque, a dover documentare la mobilità e come avvenne