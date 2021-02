“Ho perso un secondo papà”: il ricordo di zio Gino Terzano del nipote Domenico De Michele

SAN MARTINO IN PENSILIS. “Caro zio Gino, ho sperato fino alla fine nel miracolo ma il terribile virus ti ha portato via per sempre. Potrà sembrare retorica, quando si ricorda una persona, ma con te non lo è, chi ha avuto il piacere e la fortuna di conoscerti ha apprezzato tutte le belle qualità che possedevi: gentilezza, amore per il prossimo, rispetto per gli altri, disponibilità e spirito romantico. Ricordo la bella esperienza in politica, vissuta assieme a te, le campagne elettorali fino all' ultimo giorno, i viaggi a Roma, le tante persone conosciute in tutto il Molise; persone che a distanza di anni ti portano ancora rispetto e affetto. La giornata di oggi ne è un ulteriore conferma per i tanti messaggi che stai ricevendo. Oggi Montelongo è un paese triste, forse lo è l' intera Regione Molise. Montelongo era il tuo paese, tanto amato, eri il "compare" di tutti e non a caso la tua canzone preferita era "Paese mio" che tanto ti faceva emozionare. Hai dato tanto a Montelongo, durante la tua esperienza in Regione, per non vederlo morire. Caro zio Gino mi hai insegnato tante cose belle, che porterò sempre nella mia mente, ma soprattutto nel mio cuore. Sei stato il mio maestro di vita. Per la nostra famiglia eri una grande quercia, il nostro riferimento. Per ogni consiglio si chiedeva a zio Gino e tu eri sempre pronto e sempre disponibile a consigliarci e aiutarci. Soprattutto io devo tantissimo a te e so benissimo quanto hai fatto per me. Ad ogni ricorrenza la prima telefonata era sempre la tua. Quando succedeva qualcosa, eri sempre il primo ad arrivare ed eri disponibile per qualsiasi aiuto. Ad ogni funerale eri sempre presente e adesso, per ironia della sorte a quello tuo nessuno potrà partecipare. Immagino la folla che sarebbe stata presente, che brutto destino hai avuto.... Tra qualche mese ci doveva essere la grande Festa, la Festa che ogni genitore sogna, il matrimonio di Giuseppe. Immagino quanto sarebbe stata lunga la lista degli invitati, parenti, amici, compari, e poi gli amici conosciuti in politica Aldo, Michele Iorio, Quintino, Rosario, Franco Giorgio... Ti immagino quel giorno emozionato e a piangere già dalla mattina. Ti immagino tra qualche anno con qualche nipotino mano nella mano a raccontare le tue esperienze di vita e a dare insegnamenti (a me dicevi sempre che appartenevi a due mondi, quello della infanzia e della povertà e quello di adesso molto più agiato). Il destino crudele mi fa solo immaginare queste belle cose. Proteggi tutti noi come sempre hai fatto e proteggi soprattutto Carmela, Giuseppe e zia Maria. Sarà difficilissimo andare avanti senza le tue parole, i tuoi consigli, le tue telefonate quotidiane. Farò di tutto per mantenere vivo il tuo ricordo. Il bene che ti voglio e che continuerò a volere, lo porterò nel mio cuore. Oggi non ho perso uno zio, ma ho perso il mio secondo papà”.

Tuo nipote Domenico De Michele