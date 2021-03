​Addio Maestra Matilde!

TERMOLI. Continue testimonianze di cordoglio e ricordo per l'insegnante Matilde Dattoli, la lettera che pubblichiamo qui è di Luisangela e Antonio Quici.

«Una triste notizia ci ha raggiunto: la Maestra Matilde ci ha lasciato!



Il nemico invisibile ti ha portato via. Un fulmine a ciel sereno ha colpito la mia famiglia e la famiglia di tutti quei bambini, che come me e mio fratello, hanno avuto la fortuna di averti come maestra. Tu sei la maestra che ogni bambino vorrebbe e dovrebbe avere. Appassionata al suo lavoro, un vulcano di idee e creatività, innamorata è dedita ai suoi bambini e al loro benessere. Se chiudiamo gli occhi sono mille i ricordi che ci vengono in mente specialmente perché tu sei entrata nelle nostre vite nel momento più bello e delicato: l'infanzia.

La prima cosa che ci viene in mente pensando a te è il tuo sorriso sempre stampato sulle labbra, un sorriso accogliente, dolce, rassicurante, che ti permetteva di conquistare tutti specialmente i più piccoli che tu tanto amavi. Avevi la capacità di parlare il linguaggio dei bambini con dolcezza e allo stesso tempo fermezza. Non dimenticheremo mai il primo gesto che facevi ogni volta che entravi in contatto con un bambino, ti accovacciavi, gli prendevi la mano, gli parlavi con serenità e affetto. Con questi piccoli gesti riuscivi a conquistarlo e gli facevi venire voglia di fare tante attività con te e con i bambini del gruppo.

Ti facevi ascoltare e rispettare senza mai alzare la voce. Avevi sempre una parola affettuosa. Avevi una dote speciale, riuscivi ad essere allo stesso tempo compagna di giochi, amica e guida. Come ti abbiamo scritto all'inizio eri un vulcano di idee a fine anno pensavi già alla recita e ai canti da preparare per il Natale dell'anno successivo. Eri instancabile.

Siamo felici e orgogliosi di averti avuto come maestra. Hai lasciato un segno incancellabile. Non ti dimenticheremo mai.

Con tanto affetto».

Luisangela e Antonio Quici