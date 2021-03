«Abbiamo paura, chiudiamo le fabbriche qualche settimana»

TERMOLI. Cresce sempre di più il fronte che chiede la chiusura delle aziende non strategiche, anche al loro interno. Un gruppo di lavoratori Fca ci ha così espresso la propria preoccupazione.

«Siamo un gruppo di operai Fca, che tutti i giorni, si reca sul posto di lavoro, con la paura addosso. Paura, di questo maledetto virus, che con la sua variante inglese, purtroppo è fuori controllo è sta facendo tante vittime. Siamo in zona rossa. Molte attività, sono chiuse, tranne le fabbriche.

La Fca, fa di tutto per farti lavorare in sicurezza, ma su una catena di montaggio, non bastano le mascherine e quel poco di distanziamento. Nei magazzini sei anche a contatto coi camionisti, che vengono a scaricare e caricare anche dall'Estero. Abbiamo paura. Paura, soprattutto per le nostre famiglie, per i nostri genitori. Sarebbe più logico, per qualche settimana chiudere tutto, in attesa, che i contagi si abbassiamo un pò».