Pillole per tutti

“TURRIS EBURNEA” - La procedura di assegnazione dei lavori della “Torre Covid“, collegata al ‘Cardarelli’, ha suscitato perplessità per come è stato gestito l’appalto. La storia viene criticata per carenze di progettualità al punto di non rispondere agli ‘standard’ richiesti da AsReM. Ad oggi non è stato completato l’iter di consegna dei lavori; e i vani risultano occupati da materiale di deposito. C’è stato persino chi ha paventato la volontà del Consorzio di non realizzare più l’opera, ma la smentita è stata netta:"Siamo prontissimi ad iniziare ed a portare a termine la ‘Torre’, senza alcuna richiesta di revisione prezzi".

LO STATO DELLA SANITA' MOLISANA - Un anno dopo l’inizio dell’emergenza Covid, il Molise è all’anno zero. ‘Focus’ sul caos sanitario a Sky tg 24. Dalle denunce dei familiari del Comitato vittime ai moduli di terapia intensiva per cui si stanno ancora eseguendo i lavori al Centro ‘hub’ accanto al 'Cardarelli' per cui non sono manco iniziati; dalla saga del 'Vietri' di Larino, che da centro Covid - a cui era candidato di fatto - non avrebbe manco i servizi post-Covid (previsti da un decreto commissariale) agli stimoli del 'governatore' Donato Toma (per esempio per contrattualizzare i posti delle strutture private). Tutti ospedali misti, sintetizza il servizio, e nessun vero Centro-Covid. E poi i numeri delle terapie intensive inviati a Roma e l’inchiesta della procura che vede indagato il commissario Giustini.

NON SI VOTA - Non si va alle urne, o meglio ci si andrà fra un grumo di mesi che permetterà a ciascuno di azzerare i guai odierni. I grillini usciranno dal ciclopico malore in cui sono precipitati. I piddini potranno darsi una nuova e più solida strada, visti addirittura i patèmi congressuali emersi. I meloniani preferirebbero passare subito all'incasso, convinti di un guadagno senza raffronti, ma si rassegnano: più se ne staranno solitari o quasi all'opposizione, più introiteranno. Quanto ai leghisti, scommettono sul duplice volto salviniano, di lotta e di governo, e sulle capacità dei ministri. Sinistra e centro avranno giorni e mesi e settimane per trovare qualche intesa nei propri rissosi interni. Ci sarebbe, ancora, Fi, che più ritarda meglio si sente.

COVID, PROSSIMI ALLA SOGLIA D'ALLARME - Secondo il Presidente dell'Iss, "la curva segnala una ripresa in Italia e anche l'incidenza sta salendo. Il contagio in questo momento avviene soprattutto a livello familiare", ha aggiunto Brusaferro. "C'è uno scenario di progressione rapida della diffusione del virus in tutta Italia". Secondo la prima anticipazione l'Indice Rt nazionale questa settimana risale all'1.06 (era 0.99). A rischio rosso ci sono senza'altro l'Emilia-Romagna alle prese da giorni con una situazione difficilissima (oltre 2mila casi al giorno) che ha portato il governatore Bonaccini a firmare una zona rossa locale per Bologna e Modena. Lombardia in arancione scuro. DAL SIGNOR BONAVENTURA - Un miliardo in più agli enti locali per compensare le perdite di gettito causate dal Covid ed assicurare i servizi fondamentali ai cittadini. I fondi stanziati dalla Manovra 2021 (450 milioni ai Comuni e 50 a Province e Città metropolitane) vengono triplicati raggiungendo quota 1,5 miliardi in totale, di cui 1 miliardo e 350 milioni andranno ai Comuni e 150 milioni agli enti intermedi. Sono alcune delle novità del ricco pacchetto-enti locali contenuto nella bozza del decreto legge «Sostegni».

MA QUALCUNO A FAVORE DEI CADUTI DELLA PANDEMIA C’E’? - Il cons. reg. Greco ha mostrato, in una diretta su ‘Face book’, un documento in cui il Presidente della Regione Toma ribadisce l’impossibilità di realizzare un Centro-Covid al ‘Vietri’: e ciò benché il Consiglio gli avesse dato mandato proprio per collocare la struttura a Larino. “Il ‘governatore’ faceva il doppio gioco: da una parte veniva in Consiglio ad approvare gli atti, dall’altra scriveva al Commissario e ai Ministeri che, siccome il ‘Vietri’ non era Dea di 1° o di 2° Livello, non poteva diventare Centro-Covid”. Greco rivela che il documento doveva restare segreto”. Secondo il consigliere la realizzazione del centro Covid al Cardarelli avrebbe di fatto “penalizzato tutta la rete ospedaliera regionale tanto che non si sono rispettati i livelli essenziali di assistenza”. Almeno a suo avviso.

SENZA GLORIA – “I consiglieri regionali del Molise sono i soli che potrebbero staccare la spina al Governo Toma. Però si lamentano senza comportarsi di conseguenza perché non vogliono perdere le laute indennità di funzione. Così rimane evidente che non servono ad alcunché le "impennate solitarie" di chi, tra di loro, cerca di mostrarsi diverso agli occhi degli elettori. Ma, evidentemente, ritengono, così facendo, di prendere le distanze, distinguendosi quando, semplicemente, lanciano un appello a cui rimangono sordi essi stessi, senza manco rendersi conto che, così facendo, perseverano nel galleggiare nella melma politica che loro stessi hanno contribuito (e contribuiscono) a creare. Ma i Molisani li ricorderanno come la classe politica della pandemia del 2020, quella più pagata nonostante sia stata la peggiore nel momento peggiore vissuto dalla regione. Hanno permesso, nella totale indifferenza, che i Molisani soffrissero e perissero nella guerra sanitaria al covid 19, pur potendo, coscienziosamente e dignitosamente, mettere fine all'agonia del Molise e dei molisani”.

