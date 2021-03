Il preside Colombo ricorda Matilde Dattoli

TERMOLI. Dal professore Giuseppe Colombo, già provveditore agli studi, un ricordo in memoria della maestra Matilde Dattoli

«In questo momento particolare, dove siamo tutti irretiti da un male impercettibile, la memoria collettiva è rimasta alquanto affranta, sgomenta ed incredula, a causa della precoce ed inimmaginabile dipartita della maestra Matilde Dattoli, responsabile, negli anni passati, della Scuola dell’Infanzia di Via Tremiti, intitolata il 21 dicembre 2007 a San Francesco d’Assisi proprio per la sua perseverante volontà.

Anche a seguito delle odierne restrizioni, diventa ancora di più un imperativo categorico, un dovere morale testimoniare, anche con brevi considerazioni, la vita di una splendida persona che ha “segnato”, come diceva don Milani, i suoi alunni e chiunque abbia incontrato nel suo percorso, donando rispetto, amore e benessere sociale.

Questa sentita testimonianza vuole essere un atto di ossequio alla sua persona, al suo amore per la scuola, per gli alunni, per le colleghe e il personale tutto.

La sua visione pedagogica della funzione docente l’ha sempre contraddistinta nel realizzare scelte didattiche innovative, estrinsecando le sue potenzialità nella pittura, nella narrazione, nella scenografia, nella coreografia artistica…, profondendo a piene mani energie immense per permettere ai suoi alunni di sperimentare sereni percorsi educativi e formativi. Sicchè, le iniziative di fine anno al Cinema Lumiere rappresentavano un appuntamento improcrastinabile; manifestazioni con tripudio di suoni, colori, canzoni, movimenti…, veri e propri laboratori creativi che vedevano il coinvolgimento di alunni, genitori, docenti, sponsor, associazioni, specialisti esterni in una sana e autentica collaborazione. Effettivamente, con il suo fare affabile e il sapiente uso delle strategie cognitive riusciva ad appassionare tutti, dando senso a ogni proposta formativa e a tante azioni della pratica quotidiana.

Non si è mai risparmiata, per cui anche nelle incombenze burocratiche è riuscita a garantire, come segretaria del Consiglio di Circolo, il suo apporto con efficienza e scrupolosità.

Affabile, generosa, l’alone del suo sorriso anticipava sempre la sua persona e l’esempio di professionalità e umanità che ha profuso ampiamente nel mettere a proprio agio chiunque è l’insegnamento più bello che si possa preservare».