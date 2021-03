Pillole per tutti

IL PIANO PER L’ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE - Porta la firma del Commissario straordinario, gen. c.d.a. Francesco Paolo Figliuolo: “Superare l’emergenza significa mettere in sicurezza gli Italiani per far ripartire il Paese”. Ora solo se mancano i vaccini, salta tutto. Il premier Draghi ha già applicato il blocco della vendita a terzi delle dosi infialate in Italia (le 350mila per l’Australia) e sono allo studio altre “penali”. E’ stato avviato l’iter per la produzione di vaccini in Europa, l’unico “grande Paese” a non avere autonomia produttiva. Più volte era stato chiesto al premier Conte dove fosse e quale fosse il Piano vaccini. C’era un Piano Arcuri, dove protagoniste erano le tende fatte a ‘Primula’ (archiviato). Il Ministero della Salute non aveva brillato per capacità organizzativa. Prova ne sia che la divisione in fasce della popolazione (con le priorità di chi deve essere vaccinato per prima e soprattutto le categorie delle persone fragili e super fragili con patologie gravi) è stata aggiornata 4 gg. fa. La ‘governance’ è “accentrata a fronte di una esecuzione decentrata, con una catena di controllo snella”. Ciò vuol dire che, se il capo è unico (il team del generale Figliuolo), gli esecutori sono tanti. Le Regioni? “Definiscono i piani territoriali seguendo le indicazioni stabilite a livello centrale e poi le applicano con le proprie strutture”. Poi c’è la C.r.i. e le Poste “con i propri sistemi informativi”. L’obiettivo è ambizioso: portare a 500mila le somministrazioni giornaliere (ora siamo a 170mila) in modo da vaccinare l’80% della popolazione entro il mese di settembre. Per allestire nuovi centri potranno eventualmente essere utilizzati siti produttivi, le aree della grande distribuzione, le palestre, le scuole, le strutture di associazioni e persino le Sale parrocchiali, i refettori e gli oratori. La popolazione da vaccinare, esclusi gli under 16, è composta da 51 milioni di persone. L’immunità di gregge è stata calcolata al 60% a fine luglio, al 70% a fine agosto e all’80% a fine settembre.

CERTIFICATI ANAGRAFICI NELLE TABACCHERIE - Un giornale on line riporta, quasi che fosse una novità, la possibilità di vedersi rilasciare talune certificazioni anagrafiche dal tabaccaio o nelle edicole. Nella realtà, è da tempo che in Emilia-Romagna (Capannori ...) ed in Piemonte ciò avviene. Senza che, peraltro, ci si veda alcunché di strano. Ricordate le 'lenzuolate' di Bersani, quand'era al Governo, che semplificarono certe procedure, consentendo l'autocertificazione di numerosi stati? Ebbene, se posso essere io stesso a riferire in ordine alle mie generalità complete ed alla mia residenza, non si capisce perché l'istesso non possa farsi dal tabaccaio, se siamo tanto pigri da non certificarlo noi. Purtroppo la burocrazia ha la memoria corta; ed ancora di più ce l'ha la Politica spicciola nei paesi.

SONDAGGI - Dall'ultimo sondaggio di 'Tecnè', realizzato per l'Agenzia 'Dire', emerge che Draghi ha la fiducia del 61% degli Italiani e supera quella del governo (58%), «sfiduciato» dal 28,7%. La Lega vale il 23,7% (Salvini il 33,2%), FdI il 17,6% (Meloni il 39,9%), il Pd si attesta al 18,3% (in calo), M5s al 14,1%. Alla domanda fatta agli elettori di Csx su «chi dovrebbe essere il leader di una eventuale coalizione, il 34% sceglie Conte, il 19% Bonaccini, il 14% Zingaretti, il 5% Renzi.

SUPERARE I 'RISTORI' DI CONTE. Sul fronte economico e sull'atteso decreto 'Sostegno', Draghi ha detto che arriverà la prossima settimana. Tra i provvedimenti più significativi, c'è «il prolungamento della cassa integrazione guadagni» e «un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà». Inoltre, «agli autonomi e alle partite Iva che hanno patito perdite di fatturato riconosceremo contributi in forma più semplice e immediata, senza criteri settoriali». «Non basta», ha aggiunto, «ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, un nuovo scostamento di bilancio». «Questo Governo vi accompagnerà con la stessa intensità mostrata nel suo primo mese di lavoro», ha concluso.

COI DECRETI-LEGGE IL PARLAMENTO RITORNA SOVRANO - Draghi rimette al centro il Parlamento (non era scontato che lo facesse un premier tecnico). Il prof. Ceccanti, costituzionalista, capogruppo Pd in Commissione affari costituzionali, e ora anche a capo del Comitato per la legislazione, ha individuato subito l’ambiguità dell’uso dei Dpcm. “Bene la scelta del decreto legge, come richiesto dal Comitato per la Legislazione“, ha detto. “Con riserva di valutare puntualmente le singole misure del testo che sarà approvato in Consiglio dei Ministri, bisogna esprimere sin d’ora grande soddisfazione perché a sole 24 h dall’accettazione di un o.d.g. che deriva dal parere del Comitato, il Governo si è mosso in modo coerente con quanto richiesto, spostando su un d.l., rimesso alla conversione delle Camere, norme significative relative alle limitazioni dei diritti. Non era una questione di legittimità, ma certo di opportunità per tornare ad una fisiologia del procedimento legislativo e di maggiore comprensione della normativa da parte dei cittadini”.

PRIMA GLI ITALIANI - Anche il Presidente Usa Biden dice "prima l'America". Lo dice con tono suadente e vellutato: America first. Le aziende Usa non consegnano le dosi pattuite di vaccini? Gli Usa invitano ad aver pazienza. Intanto, però, le dosi disponibili saranno usate prima per gli Americani. Non solo. Washington minaccia i Paesi Ue che, non avendole ricevute, le cercano altrove. Solo in Italia lo slogan «Prima l'Italia» era visto come un imbarbarimento da taluni. Siccome non c'è altra alternativa, vuol dire che chi lo predica preferisce «L'Italia dopo».

Claudio de Luca