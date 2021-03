nonspegniamolasperanza

CAMPOBASSO. Nella giornata nazionale delle vittime del Covid, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri onora la memoria di coloro che non ce l’hanno fatta. Partecipiamo tutti a questa iniziativa, per non dimenticare i meno fortunati e mantenere viva la fiamma della rinascita che arde nei nostri cuori. Condividiamo tutti sui nostri profili social questa simbolica immagine.

