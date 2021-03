Risparmiare sui videogiochi grazie alle cdkeys

TERMOLI. Odi entrare in un vecchio e antiquato GameStop per acquistare i videogiochi più recenti, perché non ci sono alternative concrete? Bene, lascia che ti parliamo di un altro bellissimo posto dove potrai trovare gli stessi videogiochi, ma addirittura ad 1/3 del prezzo, Internet e cdkeys download digitale. Le connessioni online sono più veloci che mai, il che significa che puoi scaricare enormi titoli in pochi minuti. I videogiochi sono un hobby divertente ma costoso. Una volta che hai un PC o una console da gioco, i nuovi titoli possono costarti circa 60 o 70 Euro ciascuno, oltre al contenuto scaricabile che molti giochi ora ricevono.

Fortunatamente, ci sono modi per giocare con un budget limitato. Alcuni dei titoli multiplayer online più popolari sono gratuiti, così come i titoli di eSport popolari. Per tutto il resto, però, dovrai pagare. La buona notizia è che ci sono modi per far sì che quegli acquisti danneggino un po 'meno. Quindi, con la situazione nella quale ci troviamo da più di un anno che fornisce più motivi che mai per rimanere a casa, è un momento meraviglioso per iniziare a comprare giochi dalla comodità del tuo computer visitando un mercato di videogiochi online.



Quali sono le opzioni a disposizione dei videogiocatori?

Partendo dalle soluzioni più ‘tradizionali’, possiamo trovare store online come Steam, Epic Games, Humble Bundle e l’Xbox PC App. Questi negozi offrono principalmente giochi per computer (Windows, macOS e Linux) da scaricare digitalmente. Di tanto in tanto, troverai libri, film, software e altri tipi di intrattenimento, ma questi non sono il fulcro di questo articolo. Alcuni di questi store possiedono delle esclusive, come Flight Simulator 2020, presente nell’Xbox Pc App, oppure l’ormai idolatrato Fortnite su Epic Games. Con grande disappunto della maggior parte dei giocatori, alcuni editori di terze parti ti costringono a scaricare i giochi direttamente dai loro negozi online, come Battle.net di Blizzard, Origin di EA, Rockstar's Games Launcher e Uplay di Ubisoft.

Infine esistono anche degli store meno tradizionali, come ad esempio G2A, Cdkeybay, Instant Gaming e Kinguin, nei quali potrai trovare delle cdkeys dei tuoi giochi preferiti ad un prezzo stracciato il sito di confronto dei prezzi Cdkeybay ti garantisce il prezzo più basso.



Cosa tenere in considerazione quando si sceglie uno store per le cdkeys

La cosa più importante a cui dovresti prestare attenzione quando scegli un negozio di giochi online è la libreria. Non perdere tempo a navigare in un negozio che non ha i giochi che desideri. I negozi che abbiamo trattato hanno una libreria di giochi sorprendentemente diverse. Steam offre praticamente tutti i giochi per PC che esistano al mondo, nuovi o vecchi, indie o AAA, inondati di contenuti post-rilascio o ancora in fase di sviluppo. Sebbene abbiano tutti dei limiti, anche Epic Games Store, Humble, Bundle e Xbox mirano a un simile richiamo di massa, e siamo sicuri che piano piano arriveranno a fare concorrenza a Steam.

Anche altri fattori possono influenzare la tua esperienza di acquisto, come la gestione dei diritti digitali (DRM), il servizio clienti, le politiche di rimborso e gli strumenti di sviluppo per aspiranti creatori di giochi. Humble Bundle potrebbe non presentare una libreria robusta come la concorrenza, ma offre molti sconti grazie a cdkeys allettanti per grandi cause di beneficenza.

Alcuni consigli finali

Tutti gli store che abbiamo visto in questo articolo adorerebbero se acquistassi esclusivamente giochi sul loro servizio, ma non dimenticare che hai scelta come consumatore. Non c'è nulla che ti impedisca di acquistare Death Stranding su Steam e Maneater su Epic Games Store in un secondo momento. Fai ciò che è meglio per te. Ovviamente, puoi tenere anche in considerazione l’acquisto di cdkeys sugli store meno tradizionali, nei quali potrai trovare offerte davvero sensazionali, anche se non potrai mai essere sicuro al 100% che riceverai la chiave per la digital version del gioco da te scelto.