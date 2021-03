Pillole per tutti

ASTRAZENECA, IL NESSO EZIOLOGICO E L’INFODEMIA - In Italia la pubblica accusa rimane inquadrata in un unico ordinamento. Cosicché i giudici appartengono al medesimo «ordine» e rappresentano un fronte comune. Vaccino AstraZeneca: non è la prima volta (né sarà l'ultima) che il Palazzo di Giustizia italiano bene spesso ‘vigila’ sull'orbe terraqueo: qualcuno ricorderà come una Procura periferica avesse inviato avvisi di garanzia a Reagan, a Gorbaciov, a Chirac, a Craxi in relazione all'accusa di traffico illecito di bombe atomiche. E del resto sappiamo bene come l'ordinamento penale nazionale faccia obbligo di perseguire reati commessi all'estero da Italiani o subiti da Italiani. Sul vaccino la Procura di Biella ha aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti per omicidio colposo di un professore deceduto dopo l'inoculazione di questo vaccino, disponendo il sequestro preventivo d'urgenza sull'intero territorio nazionale del lotto di vaccini di cui faceva parte quello utilizzato, appunto, a Biella.

Ha precisato che il provvedimento cautelare è stato adottato «benché allo stato non ci sia alcuna evidenza scientifica che permetta di stabilire con certezza la sussistenza di fattori causali o concausali tra l'inoculazione del vaccino e il decesso del professore, ma che non si poteva escludere la sussistenza di un nesso eziologico tra i due fenomeni. Qualcosa di simile è stato posto in essere dalla Procura della Repubblica di Catania. Questo genere di asserzioni è usuale nei processi penali e civili; perciò lasciamo alle valutazioni dei tecnici ogni giudizio al riguardo. Nel nostro piccolo, vogliamo solo sottolineare che le vaccinazioni sono riprese, senza che alcuno si sia posto il problema del danno per la collettività derivante dalla sospensione. Prima di tutto il numero di coloro che non hanno ricevuto la vaccinazione (e tra cui, per leggi statistiche, ci saranno stati diversi nuovi ammalati di Covid-19); in secondo luogo la vasta propensione a rifiutare questo vaccino, considerato, erroneamente, pericoloso. Il «Corriere della sera» parla, con espressione felice, di «infodemia» rappresentando il sistema informativo nazionale come infetto da uno dei tanti virus, volti a drammatizzare ogni evento della vita comunitaria.

NELLA GEOGRAFIA ITALIANA, IL MOLISE E’ UN’ALTRA COSA – Una testata locale ha scritto:“Dopo mesi di solleciti continui ("Fate presto a vaccinare le persone Down!"), è arrivata la comunicazione che, a far tempo da lunedì 22 marzo, nella sede di Via Montegrappa, i ragazzi e i loro ‘caregiver’ potranno ricevere il vaccino ed iniziare a ri-progettare il loro cammino futuro”. Naturalmente la comunicazione è arrivata solo oggi all’AIPD, l’Associazione delle persone con sindrome di down, dove gli aderenti sono felici di "avere ottenuto" lo sblocco delle vaccinazioni contro il Covid-19. Spostiamoci in Emilia-Romagna dove, da oltre un mese, l’Agenzia USL, nelle sue comunicazioni pubbliche, e senza bisogno alcuno di essere sollecitata, aveva fatto sapere su tutti i mass-media:”Le persone considerate estremamente vulnerabili, per via di patologie particolarmente a rischio, non dovranno prenotare. Indipendentemente dall’età, saranno contattate e prese in carico direttamente dalla propria Azienda sanitaria di riferimento, in base alle forniture di vaccini”. In Molise, invece, parrebbe che tutto debba provenire dall’idea che sia un piacere concesso dalla politica. Ma si può ragionare in questi termini. Tra gli estremamente vulnerabili sono elencati i soggetti con sindrome di Down che, "in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite, sono da ritenersi fragili".

LO SCONTRO: QUANDO LA POLITICA SI FA SPOETIZZANTE - Duro scontro Izzo-Calenda:“Si vergogni”, dice il primo. E lei replica:“Si faccia eleggere”. Ma cosa intendeva dire? Che, una volta eletti, si può fare il proprio comodo col voto ricevuto? Ma che risposta è? Sicuramente quella di chi pensa che il suffragio sia stato conferito da qualcuno che conti solo nel momento stesso in cui l’ha espresso sulla scheda. Praticamente, l’eletta è lei; ma chi l’ha votata … Il suo nome è ‘nessuno’!

CHE PAESE E' QUESTO? - Spesso la Regione Lombardia è l'ombra di se stessa. I suoi computer, gestiti da scaldaseggiole, hanno convocato 300 ultraottantenni che, poi, non si sapeva dove sistemare. È intervenuto Guido Bertolaso con i suoi uomini e ne ha disposto l'immediata sistemazione (e poi vaccinazione). Sistemata la cosa, ha polemizzato con il Centro di calcolo regionale che è da terzo mondo. Insomma, prima ha aiutato i vecchietti e poi ha fatto le paternali. Prima i fatti e poi le parole. Sarà per questo che non lo vuole nessuno e che, se vuole lavorare, deve farlo gratis. COVID NEGLI ANIMALI - Primo caso, in Italia, di variante inglese in un gatto. A scoprirlo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta su un felino maschio di 8 anni che vive nel novarese in un contesto domestico. I sintomi respiratori nel gatto sono comparsi una decina di giorni dopo l'insorgenza della malattia e l'isolamento domiciliare dei suoi padroni. "La positività del gatto non deve generare allarmi - sottolinea Bartolomeo Griglio, responsabile della Prevenzione della Regione Piemonte -. A causa della malattia dei loro proprietari, gli animali d'affezione si ritrovano a vivere in ambienti a forte circolazione virale. Non è dunque inatteso che anch'essi possano contrarre l'infezione, ma non esiste evidenza scientifica sul fatto che giochino un ruolo nella diffusione del Covid-19. Il contagio interumano rimane la principale via di diffusione della malattia.

Claudio de Luca