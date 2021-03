Avviso legale per usucapione

LARINO. Nella procedura di mediazione ex art. ex art. 2643 c.c. promossa da Annese Angela (cod.fisc. NNSNGL77C44L113P) residente ad Arezzo via sette ponti, 52, avente ad oggetto l’usucapione acquisitiva dell’immobile sito nel Comune di Campomarino (CB), individuato al catasto urbano al foglio 5 particella n. 259 subalterno 16. Visto il decreto di autorizzazione del Tribunale di Larino del 19.12.2020, NRG 300/2020, sono convenuti i sigg.ri e/o gli eredi di Campanelli Cristina ved. Gammieri, Gammieri Addolorata fu Nicola Maria, Gammieri Annamaria fu Nicola Maria, Gammieri Leonardo fu Nicola Maria, Gammieri Loreta fu Nicola Maria, Gammieri Vincenzo, fu Nicola Maria, in qualità di eredi-comproprietari dell’immobile su descritto, all’incontro di mediazione fissato per il giorno 17/06/2021 ore 16.30 in modalità telematica presso l’Organismo “Tota Consulting srl”, con sede in Foggia, prot. 55/2021.

Avv. Paola Cantelmi