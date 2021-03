Pillole per tutti

PAROLA DEL VICE-MINISTRO SILERI - "Arrivati a maggio, sono sicuro che sarà finita la fase peggiore". Ora ci sono anche gli anticorpi monoclonali, dice il bravo dottor Sileri, che "sono ottimi per i malati più gravi. Le terapie si svuoteranno e anche chi ci finirà avrà un'età inferiore ed una permanenza più breve". Nessuna pregiudiziale "né per Sputnik né per il vaccino cinese. Ma serve rispettare le procedure". Non si può escludere che dovremo ripetere la vaccinazione l'anno prossimo, "ma a quel punto avremo abbondanza di vaccini".

LA TORRE (DI GUARDIA) DEL COVID - Al momento non è dato sapere se (e quando) ci sarà la consegna del cantiere ex-hospice; se (e quando) verrà modificato il progetto; se (e quando) inizieranno i lavori per realizzare la Torre Covid al 'Cardarelli', voluta da Toma, Florenzano, Scafarto e dalla sub-Commissaria Ida Grossi. Tra l’altro, sperando che non ci siano problemi, “occorreranno, comunque, almeno sei mesi per realizzare l’opera”. Parola del d.g. Florenzano.

LETTA 'DICE', MA NOI RESTIAMO 'SERENI' - Letta promette che farà votare gli italiani già a 16 anni. Ma quando mai! Tutti sanno che, almeno in questa legislatura, il voto a 16 anni è pura chimera. Come lo 'ius soli', del resto. Quando il Pd alza certe bandiere, si capisce subito che sono solo parole-parole-parole...

CAMBI E RICAMBI - C'è un tale che ha ‘scavalcato’ gli ultraottantenni, a rischio reale di morte, per farsi vaccinare a soli 46 anni. Lavora per un giornale. Un tempo diceva che la pandemia non esiste e che il rischio è solo quello di una semplice influenza che si smaltisce in un paio di giorni. Aggiungeva che chi sosteneva l'opposto era un cialtrone. Oggi la sua colpa principale non è quella di aver saltato la coda, ma solo di avere diffuso balle; e poi, quando si è ricreduto, non ha fatto sapere subito all'opinione pubblica che aveva cambiato parere. Come si chiami, scopritelo da voi!

COMUNI - Nuovo blocco per cartelle ed ingiunzioni fino al prossimo 30 aprile. Continua la serie di proroghe per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali. Stop di altri 2 mesi ai pagamenti delle entrate, alle attività di recupero dei crediti e alle procedure esecutive.

TIENE LE PROTUBERANZE METAFISICHE - Fra le corna più celebrate nella letteratura mondiale, primeggiano quelle fatte da Laura Malatesta (detta Parisina) a Niccolò III d'Este (1424-1425) in Ferrara. Furono così fortunate, dal punto di vista dell'utilizzazione letteraria, da superare persino quelle dantesche di Paolo e Francesca, oggi pessimamente lette in tv dal Benigni. Laura, andata sposa giovanissima, pare che se la intendesse col giovane Ugo, figlio di primo letto del marito e di Gigliola di Francesco da Carrara, sua prima moglie (secondo il Bandello) od uno dei 300 bastardi di Niccolò, secondo altri. Scoperta la tresca, questi mandò a morte la giovane consorte, Ugo ed Aldobrandino Rangone, supposto ruffiano della congiunzione. Sei anni dopo si sposò per la 3^ volta con Ricciarda di Tommaso di Saluzzo. Il fatto era piuttosto comune anche a quei tempi, ma forse per l'età di Parisina (che, al momento dell'esecuzione, aveva 21 anni) o per una misteriosa legge genetica che presiede ai fatti letterari, la vicenda fornì l'argomento di una novella a Matteo Bandello; di un dramma a Lope de Vega; di un poema a Byron; di una tragedia in versi a Gabriele d'Annunzio, musicata da Pietro Mascagni.

PREFERENZE - Vorreste prendere parte alla svolta dell'orologeria meccanica svizzera, ma non sapete verso quale Cantone dirigere la vostra ricerca. Dite quel che volete, ma io ho sempre pensato che l'oriuolo fabbricato nella Svizzera tedesca fosse più preciso di quello apprestato nelle fabbriche del Canton Ticino italiano.

PALAZZO CHIGI DICE: in settimana sarà dato il via libera definitivo al bonus-famiglia (250 euro a partire dal primo giugno). Poi vedremo di cosa si tratta.

Claudio de Luca