TERMOLI. «Con una mano danno e con l'altra tolgono». Si esprime così il comitato Molisanità L 113 sulla vicenda degli anestesisti richiamati d'imperio a Campobasso, per rimpinguare il reparto di Rianimazione Covid dell'ospedale Cardarelli.

«Dopo l'inaugurazione in pompa magna dei moduli di terapia intensiva installati presso il San Timoteo, (con un tempismo invidiabile aggiungeremmo), si apprende dai media del provvedimento di trasferimento di ben due medici anestesisti del nostro nosocomio verso il Cardarelli di Campobasso, per il periodo di un mese. Solo grazie all'intervento del sindaco Francesco Roberti, lo stesso è stato ridimensionato ad un unico professionista. Attualmente si contano solo 6 medici anestesisti operanti presso il San Timoteo, un numero veramente esiguo per poter gestire il contesto attuale. Nelle interviste rilasciate durante l'inaugurazione dei moduli, mi ha colpito una frase del direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano: "Il San Timoteo ha già subito troppi tagli...." A questo punto mi chiedo se fosse ironico...»