Pillole per tutti

TRASFERTE ROMANE - Nella sede della ‘Lega’, a Roma, Micone e Di Lucente, partiti assieme da Campobasso, hanno trovato anche Armandino D’Egidio (che milita in FI). C’è da pensare che avesse partorito un analogo pensiero: quello di allargare il proprio orizzonte. Come sia finito l’incontro romano è rimasto ignoto. Perciò sarà prudente aspettare gli eventi. In effetti di incontri ve ne sono stati anche di altro colore. Per esempio Micone e Di Lucente avevano già incontrato, sotto la guida di Vittorino Facciolla, anche i vertici nazionali del Pd. Non si può mai sapere! Haimé, le strade della transumanza sono sempre irte e faticose. Meno male che loro non sono pastori! In effetti i rispettivi obiettivi devono essere solo la ‘pastura’!

PREFERENZE - Interrogato dall’Ansa, il Presidente Toma informa:”Se dovessi ammalarmi …”. Ma non s’era fatto vaccinare? Vabbe’, forse se n’è scordato. Tra le tante cose che quel brav’uomo è costretto ad affrontare quotidianamente, non c’è da stupirsi. Comunque, mentre tu dirigi il tuo pensiero (non sia mai!) in direzione di una successione espressa, chiedendoti chi potrebbe essere il nuovo Toma, il Presidente se ne esce con un auspicio rilasciato in esclusiva all’Agenzia:«Se dovessi avere bisogno di cure ospedaliere, vorrei essere curato al ‘San Timoteo’ dal primario del Pronto soccorso». Scopriamo, così, che il ‘Cardarelli’ non piace manco a lui, e che è gradito solo al Direttore generale Florenzano!

RISTORI E GIALLO NAPOLETANO - Non c'è professionista politico, per quanto autorevole, rispettabile, che - prima o poi - non si metta al servizio di se stesso. E così, in Molise, c'è stato il caso del Sindaco di un Comune che si è seduto in scrivania per scrivere un 'giallo' "pro domo sua", supportato in questo da un acquiescente assessore dal fiuto cortissimo. E così questo primo cittadino ha calzato, nel momento che credeva più giusto, tanto di coppola da Scherlock Holmes ed ha preso a dirigere una giostra che, ad un certo punto, si è bloccata da sola, sbugiardando anche il disponibile assessore che aveva giocato senza avere assi in mano (e senza manco lettere 'ad hoc'). Cose che succedono quando si comincia con lo scrivere una trama senza avere la stoffa di un Camilleri o di un Simenon.

SOCIAL LAW - Nell'epoca del ‘Civil Law’ e del ‘Common Law’, sembrerebbe prevalere il ‘Social Law’ che, per le sue caratteristiche primarie, ha il dono della semplicità e della rapidità. Seppure non abbia tutti i requisiti previsti dai Padri del Diritto: 1 = 1 e tutto si sistema. Della civiltà giuridica, della certezza del diritto, del rigore sistematico che accompagna l'attività dei giuristi, magari se ne parlerà di nuovo, ma in un'altra era. Seguendo questa deriva, sono assurti al rango di fonte strumenti come i ‘social’, utilizzati sempre di più per dare anticipazioni su qualche norma in uscita. Magari fatta circolare volutamente in bozza, annunciandone sui ‘social’ l'imminente approvazione, in modo da vedere e valutare il tipo di reazioni, per poi cambiare i punti più controversi ovvero cominciare a fare abituare i cittadini all'idea. Oppure il comunicato-stampa, servito al Mef in diverse occasioni per rinviare scadenze che era necessario prorogare ma senza avere uno strumento normativo a disposizione. Insomma, stiamo andando ben oltre i famosi d.p.c.m. inaugurati da un altro professore, il Presidente Conte.

IL DOPO-COVID - Nel 2020 il pil è sceso di circa il 9%. Questo -9% non ha impattato in eguale misura sulle varie fasce della popolazione e delle imprese. Una parte ha sommato alla sofferenza sanitaria quella economica, un'altra no; alcuni hanno registrato perdite pesanti, altri non hanno perso alcunché. Chi ha eroso i risparmi accumulati, chi ha accumulato una quantità incrementale di risparmio per l'impossibilità a spendere in consumi. Possiamo chiamare questo fenomeno «risparmio forzato».

Claudio de Luca