Pillole per tutti

IMPIANTI SPORTIVI - Nello smentire l'indiscrezione di un 'blog', l’ass. Bonomolo ha precisato:“In questo momento escludo un incarico diretto all’ing. Ferrauto che già sta seguendo i lavori della scuola 'Rosano'. Ciò perché l’appalto supera di gran lunga la somma per cui possa procedersi ad un affidamento diretto. L'incarico potrebbe essere assegnato a chiunque, ma solo a seguito di bando pubblico da studiare e da avviare ancora”. Credo che l'assessore abbia pure dimenticato di aggiungere che l'organo competente ad accettare le modalità del ristoro (4 rate da 83mila euro, a partire dal 2021 sino al 2024) deve ancora pronunciarsi in ordine alla convenienza della proposta-Enel per poi decidere come Palazzo ducale intenda procedere nel mandare avanti gli impianti 'in itinere'. Tempo addietro il Sindaco preannunciava la costruzione di una tribuna (di che genere? Tipo stadio 'Olimpico'?), da tanti giudicata troppo in là a fronte delle aspettative calcistiche ed atletiche del Paese.

POSIZIONE DA 'SOCIAL' - Il buon senso e la faccia tosta non sono di destra o di sinistra (e manco di centro). Il buon senso infatti appartiene a chi fa delle valutazioni che tengono criticamente conto dei fatti. La faccia tosta invece è tipica di chi assume posizioni per partito preso, astraendo dalle circostanze e dai detti di chi venga contraddetto. Questo secondo atteggiamento è molto diffuso in Italia che, storicamente, è il Paese dei Guelfi e dei Ghibellini, dei derby fra squadre di calcio inguaribilmente antagoniste, dei pàlii tra fazioni che da secoli sono fra di loro opposte.

E’ MORTA MILVA - Lutto nella musica italiana. E’ morta Milva, pseudonimo di Ilvia Maria Biolcati. Nata a Goro il 17 luglio 1939, aveva 81 anni. A darne notizia la figlia, Martina Corgnati, spiegando che la madre era malata da tempo. Per il colore dei suoi capelli era anche nota come "La Rossa" (titolo di una famosa canzone scritta per lei da Enzo Jannacci, a cui dedicò l'omonimo album ‘La Rossa’ del 1980). Ma era ancor più nota come "La Pantera di Goro". Partecipò 15 volte a Sanremo, con 2 secondi posti e 3 terzi posti. A causa di gravi problemi di salute, abbandonò le scene 10 anni fa. Il suo ritiro risale al 2010 quando, all’età di 71 anni, decise di interrompere la carriera per ritirarsi a vita privata. E’ stata una delle interpreti più intense della canzone italiana. La sua voce ha suscitato profonde emozioni in intere generazioni.

FUORI L'ULTIMA? - La denuncia è del Segretario del P.c. del Molise Michele Giambarba, già Sindaco di Casacalenda:"L’iperbarica di Larino, uno tra i pochi servizi salvavita presente nel Centro-Sud d’Italia, potrebbe rischiare di chiudere ove non si assumano rapide e drastiche scelte da parte dei responsabili AsReM. In luglio l'unico anestesista in servizio andrà in pensione e, ad oggi, nessun atto aziendale ne prevede la sostituzione”. Questo servizio salvavita potrebbe non essere più assicurato nonostante in questa struttura, unica nel suo genere da Ancona a Bari, si trattino - con l’ossigenoterapia - patologie fondamentali e complesse (malattie da decompressione, avvelenamento da monossido di carbonio, occlusioni arteriose ed embolie arteriose gassose …).

IL GRILLO ESAGITATO - Al di là degli aspetti legali, culturali, morali, sentimentali e di opportunità (di cui si è molto discusso e scritto in questi giorni), il video di Beppe Grillo relativo alla vicenda non proprio esaltante del figlio, continua a tener banco per la sua, non ancora ben delineata, ma estremamente chiara portata politica. Che l'uscita del fondatore dell'M5s non possa essere derubricata a semplice sfogo (più o meno disperato) di un padre ferito, ma che, al contrario, abbia altre mire rispetto al semplice attacco alla Magistratura (che peraltro non si è ancora espressa), paiono semplicemente dei fatti. Del resto non appare possibile che Beppe Grillo, il referente del partito di maggioranza relativa con una responsabilità che va oltre il semplice peso del Movimento in Parlamento, non abbia preventivamente valutato le ripercussioni anche politiche di dichiarazioni tanto pesanti. Quindi tutto calcolato? Forse! Di certo quel messaggio qualche ripercussione l'avrà anche a breve. All'interno come all'esterno del Movimento.

Claudio de Luca