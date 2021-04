TERMOLI. È morto Michael Collins, aveva 90 anni. Era l'astronauta rimasto in orbita lunare, durante la missione Apollo 11 il 20 Luglio 1969, mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin passeggiavano, per la prima volta, sul nostro satellite naturale. Dalle loro gesta che hanno fatto sognare tanti ragazzi e ragazze, in quei giorni, affidiamo ai posteri il coraggio profuso da questi uomini affinché la sete di conoscenza, il desiderio di esplorare e di cercare anche oltre i limiti imposti dalla natura non muoiano mai e che siano di esempio e di stimolo per le generazioni avvenire. Addio Michael. Sono uno di quei ragazzi che nel Luglio del 1969 ha sognato la Luna insieme con Te ed i Tuoi compagni.

Antonello Di Gioia