LARINO. «Mi offro volontario e naturalmente assolutamente a titolo gratuito e sulla base delle mie competenze per il distretto scolastico del Basso Molise.

Ho già in mente alcuni progetti per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori che - se vorranno - quest'estate fruiranno dei programmi di potenziamento e risocializzazione, per i quali il Ministero dell'Istruzione ha stanziato alcuni fondi. Spero che questo invito venga raccolto con lo spirito giusto che nel mio caso ha lo scopo di riprendere a socializzare sui temi della legalità e a porre in parte rimedio al danno subìto a seguito della lunga pandemia purtroppo ancora in corso».

Vincenzo Musacchio