Commissioni consiliari, avvisi e verbali

TERMOLI. Non si ferma l’azione civile e civica di Ciro Stoico, che sul tema delle Commissioni consiliari si rivolge a prefetto di Campobasso, Procura della Corte dei Conti, Ispettorato per la Funzione pubblica di Roma, Nas e presidente del Consiglio comunale di Termoli, lamentando formalmente la mancata pubblicazione dei verbali e degli avvisi di convocazione.

«Premesso che: tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione (art 10 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii). la trasparenza, ovvero l’accessibilità ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione, ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (Art 1 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). in particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini allo scopo di: assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di erogazione; prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l’integrità; sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento. Considerato quanto previsto dall'art. 38, comma 7, del D.Lgs. 267/2000: «Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento [omissis].»

Preso atto della deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 06/10/2017 (che si allega), con la quale sono stati modificati gli articoli 15, comma 3, e 19, comma 1, del regolamento del consiglio medesimo. Visto: il novellato art. 19, comma 1, del regolamento comunale, che così dispone: «Il verbale recante il resoconto di seduta, è pubblicato sul sito istituzionale del comune di Termoli nella sezione on-line denominata “Atti Amministrativi”, sottosezione “verbali commissioni consiliari”, con le modalità previste per gli atti amministrativi.»; il decreto del presidente del consiglio comunale n. 2 del 24/03/2020 (che si allega), che dispone «Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza: a) la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno, più o tutti i componenti l’organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.

La partecipazione a distanza alle sedute del Commissioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; ogni Consigliere riceverà le credenziali per utilizzare il citato collegamento, credenziali strettamente personali a garanzia della tracciabilità della seduta. Per la validità delle sedute telematiche restano fermi i requisiti di validità richiesti per quelle ordinarie, così come disciplinate dal Regolamento di Consiglio Comunale. […]»; che il succitato decreto stabilisce che «A garanzia della trasparenza e della pubblicità la seduta sarà registrata dallo strumento di videoconferenza e successivamente pubblicata sul sito dell’Ente.»; che tali indicazioni, oltre a garantire la legittimità delle sedute consiliari, rispecchiano le indicazioni date dal legislatore attraverso l'emanazione del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, che all'art. 73, comma 1, dispone: «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.»; considerato che dall'insediamento della nuova amministrazione comunale a tutt'oggi, non solo non è stata predisposta la sottosezione “verbali commissioni consiliari”, contravvenendo alla volontà del consiglio comunale espressosi all'unanimità (D.C.C n. 44 del 06/10/2017), ma anche che nell’anno 2020 la pubblicazione dei verbali è avvenuta episodicamente e in modo numericamente irrilevante rispetto alla sedute, mentre nell'anno in corso essa è stata completamente omessa; sul sito dell'Ente non sono mai stati pubblicati le seduta in videoconferenza dei lavori delle commissioni, disattendendo quanto sancito dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

A tal riguardo si porta all'attenzione delle S.V. il contenuto della sentenza n. 958/2014 (che si allega) del 18/07/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), emessa in materia di pubblicità dei lavori delle commissioni. Il T.A.R., infatti, in base al citato art. 38, ha sostenuto che «chiunque può assistere ai lavori delle Commissioni senza doverne spiegare le ragioni ... Ne consegue che non può denegarsi al cittadino l'accesso ai verbali che sono il resoconto delle sedute delle Commissioni». Considerato che durante le sedute consiliari o delle commissioni, non è consentito al pubblico interloquire con i partecipanti, ma solo assistere alle sedute medesime, l'esibizione successiva dei verbali soddisferebbe le esigenze di pubblicità dei lavori come previsto dall'art. 38 e la pubblicità degli atti ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n.267/00, nonché – come ricordato con la citata sentenza del T.A.R. Puglia n. 958/2014 - l'esigenza di trasparenza dettata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013. Tale omissione oltre ad escludere i cittadini dalla vita politica e dai “compiti” affidati dal legislatore, indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., impedisce di fatto una fattiva collaborazione.

A titolo esemplificativo dell’importanza e dell’utilità della pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari, cito la nota (che si allega) da me inviata al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale e al Segretario generale del comune di Termoli, nella quale elencavo alcune criticità contenute nella proposta deliberazione consigliare n 108 del 15/06/2020 (che si allega). Tale proposta di deliberazione è stata trattata per svariare sedute ed infine approvata dalla commissione, ma non è mai approdata nell'Assise comunale, in quanto lo stesso sindaco ing. Roberti, per verificare la legittimità della proposta di deliberazione testé approvata in commissione, ha richiesto il parere della Corte dei Conti del Molise, la quale l’ha bocciata, rilevando le stesse criticità proposte nella mia nota, come si evince dalla delibera n. 75/2020/PAR del 10 settembre 2020 (che si allega). Da svariati mesi, ad acuire la problematica è intervenuta anche l'omissione della pubblicazione degli avvisi di convocazione delle commissioni. Tale omissione non solo non consente ai cittadini di conoscere gli argomenti trattati nelle medesime, tanto meno di parteciparvi, nonché di chiedere copia dei verbali attraverso l'utilizzo dell'acceso agli atti (D.Lgs. 33/2016 e D.Lgs. 241/90). Sulla scorta di quanto esposto, si trasmette la presente nota affinché gli spettabili enti ed organi in indirizzo valutino l’eventuale sussistenza di elementi che impongano il proprio intervento nell’esercizio delle funzioni a ciascuno attribuite dalla legge».