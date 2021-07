Scritture private di transazione

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

TRA

MUSCATELLI FABIO, … omissis,

E BRACONE EMANUELE, omissis …,

premesso che

- nel mese di luglio 2012 il Muscatelli promuoveva la procedura di mediazione obbligatoria ratione materiae ex. art. 5 D.Lgs. nr. 28/2010 avente ad oggetto l’articolo pubblicato in data 01/10/2010 sul sito https://www.termolionline.it/news/attualita/543281/maceroni-ha-incontrato-stamani-di-brino1 ed a cui il Bracone ha non inteso, senza giustificato motivo, partecipare;

- nel mese di ottobre 2015 il Muscatelli, a mezzo del proprio procuratore e difensore, inviava formale atto di diffida alla rimozione e cancellazione dell’articolo di cui al punto che precede ed cui il Bracone non intendeva aderire;

- in conseguenza di quanto sopra il Muscatelli incardinava la procedura sommaria ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma N. RG 57301/2020 con prima udienza fissata al giorno 25 maggio 2021;

- tuttavia, medio tempore, tra le parti sono intervenute trattative di bonario componimento;

- le parti hanno, pertanto, concordemente manifestato la volontà di addivenire ad una definizione in via transattiva della vicenda per evitare ulteriori oneri e lungaggini nella fase di cognizione sommaria e, comunque, per definire ogni loro rapporto.

Tutto ciò premesso le parti come sopra difese e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante della presente transazione;

2. il Bracone provvederà alla spontanea cancellazione dell’articolo pubblicato in data 01/10/2010 sul sito web https://www.termolionline.it/news/attualita/543281/maceroni-ha-incontrato-stamani-di-brino1 con la pubblicazione, in sostituzione, del presente accordo per la durata di giorni 30.

3. Il Maggiore Muscatelli rinunzia alla procedure attualmente incardinata presso il Tribunale di Roma che verrà abbandonata e cancellata dal ruolo solo all’esatto adempimento del Bracone;

4. Con l’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo avente carattere definitivo per le azioni passate e future, le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere le une dalle altre, a qualsiasi titolo ragione ed azione, dichiarandosi reciprocamente e integralmente soddisfatte. In particolare nella eventualità che il Muscatelli avesse in futuro a rinvenire ulteriori contestazioni in merito ad articoli riguardanti la sua persona e redatti dal Bracone, lo stesso si impegna a richiederne la mera rimozione/rettifica al Bracone medesimo il quale, a sua volta, si impegna a provvedervi entro giorni trenta dalla avvenuta ricezione della richiesta decorsi i quali il primo potrà procedere nei termini di legge.

Roma-Termoli (Cb), 18 maggio 2021

F.to

M.F B.E

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA

MUSCATELLI FABIO, ……omissis

E

BRACONE EMANUELE, …..omissis

Premesso che

Con ordinanza ex art. 702 bis, datata 20.12.2013, nel proc nr. 30632/12 il Tribunale di Roma sezione prima ha riconosciuto Bracone Emanuele responsabile del delitto di diffamazione a mezzo stampa ai danni del Maggiore Muscatelli Fabio condannandolo al risarcimento del danno quantificato in euro 10.000 (euro diecimila/00) oltre alla pubblicazione, entro 60 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, su tutti i quotidiani cartacei ed on line della regione molise con caratteri doppi dell’estratto del provvedimento di condanna;

Il provvedimento decisorio, successivamente confermato anche dalla Corte d’Appello di Roma a seguito di impugnativa proposta dal Bracone, veniva ritualmente notificato per l’esecuzione in data 16.01.2014;

Stante la mancanza di spontaneo adempimento, il Maggiore Muscatelli Fabio azionava ex art 612 cpc la procedura dinanzi al Tribunale di Campobasso per adempimento degli obblighi di fare, che veniva incardinata al nr 311/20 RGE, con udienza fissata al giorno 4 dicembre 2020 ore 14.30 dott.ssa Scacciavillani;

Tuttavia, medio tempore, tra le parti sono intervenute trattative di bonario componimento;

le parti hanno, pertanto, concordemente manifestato la volontà di addivenire ad una definizione in via transattiva della vicenda per evitare ulteriori oneri e lungaggini nella fase della esecuzione;

Tutto ciò premesso le parti come sopra difese e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

la premessa costituisce parte integrante della presente transazione; il Maggiore Muscatelli rinunzia a richiedere la pubblicazione dell’estratto del provvedimento di cui in premessa su tutti i quotidiani cartacei ed on line della regione Molise a condizione che il sig. Bracone provveda alla pubblicazione sul solo periodico on line Termolionline.it del presente accordo transattivo e al versamento di un importo forfettizzato e onnicomprensivo dei presumibili oneri della procedura sopra specificata e delle competenze legali, che il Maggiore devolverà in beneficenza come già fatto in analoghe precedenti vicende. Con l’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere le une dalle altre, a qualsiasi titolo ragione ed azione riguardante e/o nascente dal procedimento dinanzi al Tribunale di Campobasso incardinato al nr 311/20 RGE, dichiarandosi reciprocamente e integralmente soddisfatte. In caso di adempimento parziale del Bracone nel versamento dei suddetti importi, il presente accordo si intenderà risolto e le somme già corrisposte saranno imputate a titolo di acconto sugli oneri relativi all’adempimento dell’originario obbligo di cui alla ordinanza ex art. 702 bis, datata 20.12.2013, del proc. nr 30632/12 il Tribunale di Roma.

Roma-Termoli 18.05.2021

f.to

M.F B.E.