Incivili oltre ogni limite!

TERMOLI. Siamo senza parole. Chiusa l'isola ecologica in via Duca degli Abruzzi, gli incivili di turno che fanno? Non demordono affatto e depositano le buste di immondizia all'esterno del perimetro transennato e reso inaccessibile dal Comune proprio per evitare accumuli vergognosi di spazzatura in centro.