Meriti ai volontari impegnati nella campagna vaccinale

ALTO MOLISE. Da Nunzia Zarlenga un appello a tutti i cittadini alto molisani: Facendomi portavoce e interprete del desiderio di numerosi cittadini che intendono ringraziare concretamente lo staff vaccinale di Agnone, vi comunico che è stata intrapresa la seguente iniziativa: è stata scritta una lettera al Presidente della Repubblica e al Santo Padre affinché si adoperino per mettere in atto quanto in loro potere per una forma di encomio per tutti i volontari coinvolti nella campagna vaccinale. Procederemo quindi a breve alla raccolta delle firme di quanti vorranno sottoscriverla e partecipare alla proposta.

Egregio Signor Presidente, Sua Santità Papa Francesco,

Siamo cittadini altomolisani che desiderano portare a conoscenza delle SS.LL. come nel nostro paese è stata affrontata la campagna vaccinale contro la terribile pandemia che ha colpito il mondo intero.

Come sapranno la situazione sanitaria molisana non è delle più rosee, anzi subiamo giornalmente le conseguenze della sua inadeguatezza, che va dalla carenza di posti letto, di personale ai tagli eseguiti sugli ospedali e sulla nostra pelle (un esempio su tutti è la sorte dell’Ospedale “San Francesco Caracciolo” di Agnone, fatto a pezzi e a rischio chiusura nonostante ospedale di area particolarmente disagiata che serve il vasto territorio dell’Alto Molise e del vicino Abruzzo).

Non vogliamo tediare le SS.LL. col racconto dettagliato perché certi che sia tutto noto, quindi veniamo al motivo di questa lettera e di quanto osiamo chiedere alle SS.LL.

Ad Agnone, un piccolo paese dell’Alto Molise, un gruppo di volontari composto da medici, per lo più pensionati, infermieri, polizia municipale, amministrativi e membri della Protezione Civile ha deciso con grinta e forza di volontà, a partire dal durissimo periodo pandemico di febbraio 2021, di portare avanti la campagna di vaccinazione anti-Covid a beneficio di una popolazione di oltre 10mila abitanti, residenti nella cittadina e nei comuni limitrofi.

Da quel momento, e fino ad oggi, sono stati mossi dall’unico obiettivo di proteggere la vita delle persone e contribuire alla rinascita del Paese. Il loro motto: “raggiungere quante più persone possibile e fare in fretta!”

Giorno dopo giorno, dose dopo dose, i volontari del centro vaccinale sono arrivati a garantire una copertura ottimale di vaccinazioni sull’intero territorio altomolisano. Non c’è stato riposo, non c’è stata domenica che abbia interrotto il loro duro lavoro. Persino a Pasqua, infatti, nell’hub di Palazzo San Francesco (normalmente adibito a sede del Consiglio Comunale e messo a disposizione dal Municipio) hanno continuato a vaccinare numerosissimi cittadini.

È difficile trovare le parole per spiegare la profonda gratitudine che proviamo verso questi uomini e donne: nessuno di noi è stato trattato come “un pollo da batteria”, hanno avuto sempre parole e modi gentili placando anche l’ansia che molti provavano per la vaccinazione. Ci hanno sempre e costantemente informati sui possibili disturbi ed effetti secondari del vaccino, hanno accompagnato porgendo il braccio i più anziani o deboli, e per tutti, tutti, c’era una parola adeguata e affettuosa: un gruppo instancabile e caparbio.

È una parte dell’Italia che ci piace, di cui siamo orgogliosi , che da speranza nel futuro e che per questo desideriamo fare conoscere alle SS.LL. Il nostro desiderio, con la presente, sarebbe poter esprimere la nostra riconoscenza a queste persone meravigliose e ringraziarle attraverso le Loro persone.

Non sappiamo cosa Lei Signor Presidente, e Lei Santo Padre, possano fare, quali siano i modi, i tempi, gli iter: a noi basterebbe una lettera di encomio del Presidente, una Benedizione particolare del Santo Padre, qualsiasi cosa ritengano opportuna e che possa dimostrare a questi volontari la nostra gratitudine.

E quale modo migliore se non attraverso la più Alta Carica dello Stato e della Chiesa?

I volontari sono ovviamente all’oscuro di questa iniziativa; lo scopriranno sicuramente quando raccoglieremo le firme dei cittadini, allegate alla presente e siamo consapevoli che si “arrabbieranno” con noi. Nessuno di loro, infatti, lo ha fatto per avere qualunque forma di riconoscimento. Sono tutte persone schive e riservate, come il dott. Giovanni Amedeo Di Nucci (primario del nostro reparto medicina ora in pensione) che è doveroso citare visto che è stato l’artefice, l’organizzatore di tutta la campagna vaccinale e del coinvolgimento di tutti i volontari impegnati in questa impresa.

Hanno colpito il cuore di tutti le parole di Papa Francesco: "La premura di chi cura è come una carezza". Ecco, noi vorremmo, attraverso le Signorie Loro, restituire questa carezza a chi si è preso cura di noi.

Certi della Loro attenzione, porgiamo i più cordiali e affettuosi saluti, dai cittadini altomolisani.