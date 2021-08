La guerra, un omicidio organizzato

LARINO. I responsabili sono i capi di Stato e i loro governi che prendono la decisione di dichiarare guerra e lo fanno con l’approvazione dei rispettivi Parlamenti. Leggo e riporto da Greenreport i dati allucinanti della ventennale occupazione Usa/Nato dell’Afghanistan, con un vincitore certo, “il complesso militare - industriale americano che ha continuato a foraggiare i combattenti americani e afgani nella guerra più lunga nella storia degli Stati Uniti”, costata, come conferma il presidente Usa Joe Biden, oltre un trilione di dollari, cioè un milione di bilioni, ovvero un miliardo di miliardi, vale a dire 18 zeri dopo il numero 1.

Vale a dire, anche e soprattutto, una enormità di denaro che ha “addestrato ed equipaggiato una forza militare afgana di 300.000 uomini con i loro stipendi regolarmente pagati”. Vale sottolineare che “ben 83 di questo trilione di dollari sono stati spesi per le forze armate…principalmente per l’acquisto di armi provenienti dall’industria della difesa statunitense…per una debacle che ha causato la morte di 2.400 soldati del paese nord americano e di oltre 3.800 appaltatori della sicurezza privati statunitensi, oltre a più di 100.000 civili afgani”.

In pratica, 20anni di distruzione di territori, di un’infinità di tragedie, di morti, sprechi di risorse, che hanno reso ancora più ricchi “gli appaltatori militari e i ricchi investitori americani, i tanti alti funzionari e i ricchi saccheggiatori del governo afgano”.

Uno straordinario atto di devozione al dio onnipotente del momento, il denaro, voluto, nell’autunno del 2001, da quel guerrafondaio di professione che è stato George W. Bush e il suo governo repubblicano, gli stessi della guerra in Iraq, che ancora continua a martoriare quel Paese e l’intera area che lo circonda. Uno spaventoso crimine che nessuno cita come tale per non volere definire criminali gli autori, i protagonisti di quella immane tragedia che è la guerra. Anzi, quasi sempre, come nel passato, sono osannati, riveriti e rispettati, considerati persone per bene e non criminali. Una considerazione che dà loro la libertà e la possibilità di rendere la guerra uno stato di necessità e non, appunto, un atto criminale che provoca una massa enorme di vittime, nella quasi totalità innocenti, e, con loro, anche gli animali e le piante.

La natura, nella sua complessità, violentata dalla fama di potere e di denaro, dal piacere della violenza di chi nutre il proprio narcisismo con la stupidità e la malvagità. Ieri e, ancor più, oggi, nel tempo dell’affermazione di un sistema predatorio e distruttivo, il neoliberismo delle banche e delle multinazionali, che, una volta cancellata la politica, ha il potere assoluto di decidere le sorti della Terra e di chi la vive.