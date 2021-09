Punto nascita aperto, i neonati ringraziano

TERMOLI. Day after a Termoli dopo la notizia dell'ordinanza con cui il Tar Molise ha confermato l'apertura del Punto nascita dell'ospedale San Timoteo.

«I neonati ringraziano il Tar, i sindaci del Basso Molise e tutti coloro che hanno difeso il diritto delle donne di poter scegliere di partorire nel nostro ospedale e, conseguentemente, il diritto delle nuove generazioni di poter nascere e vivere in questo territorio da ultimo scoperto ed ammirato per le sue bellezze sia in Italia che all'estero».