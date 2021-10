La lettera di un prete: «Questo sinodo non lo sento mio»

TERMOLI. Uno sfogo a cui non ricordiamo di aver mai assistito, quello di un sacerdote del basso Molise, appartenente alla diocesi di Termoli-Larino, che replica con questa lettera, inviata al vescovo Gianfranco De Luca, dopo l’avvio dei lavori del Sinodo. Per ragioni di opportunità ha preferito non rivelarsi pubblicamente, ma ha già ricevuto anche risposta dal presule.

«Fatevelo voi il vostro sinodo dove blaterate di tutto per non cambiare niente. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che volete cambiare tutti tranne voi stessi. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che trattate le persone come scarpe vecchie e poi parlate di andare a cercare gli ultimi. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che le uniche povertà che denunciate sono quelle prodotte dall’economia e solo perché queste vi danno visibilità ma alle povertà spirituali che spesso voi stessi create volutamente non prestate attenzione. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che per affrontare i problemi devono divenire scandali e anche allora cercate di affossare. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che impugnate le parole del papa per dare forza ai vostri pregiudizi. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che siete voi a creare al vostro interno gli scarti e poi usate le parole del papa per condannare la cultura dello scarto che voi stessi propagate. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che impugnate l’idea di fragilità umana del papa per giustificare le magagne, senza provare a sanare le ferite (si chiama clericalismo). Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che parlate tanto di donne ma le disposizioni del papa in proposito non sono minimamente prese in considerazione (si risolve tutto con qualche incarico di curia).

Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che dite che bisogna partire dal basso ma su questo “dal basso”, dal vostro alto non vi degnate di abbassare lo sguardo. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che avete necessità di circondarvi di zero per sentirvi uno. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che all’interno di questa chiesa diocesana di Termoli - Larino non esiste meritocrazia ma esiste essere simpatico a chi occupando posti che dovrebbero essere di servizio se ne serve per umiliare ipotetici avversari o meglio nemici inesistenti. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che, senza ritegno, usate le persone per dare addosso ad altre persone Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che condannate “il potere della scopa” e non lasciate alcun “manico”. Aveva ragione Napoleone Bonaparte: “Sono circondato da preti che sostengono che il loro regno non è di questo mondo ma poi mettono le mani su qualunque casa gli capiti a tiro” (la citazione non è letterale). Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che volete andare a cercare di guarire gli ultimi non si sa dove e non vi accorgete di chi avete accanto e avete reso “ultimi”. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che siete capaci di attraversare i continenti ma non siete capaci di attraversare la strada per accorgervi che alcune povertà le avete generate voi (è urgente assumersi la responsabilità di aver generato tantissima povertà spirituale). Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che attraversate i continenti pur di non vedere il prossimo che avete accanto. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che chiamate fratelli coloro che voi stessi avete scartato senza pietà.

Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che volete ascoltare i lontani (almeno cosi dite) ma non date ascolto a chi avete accanto. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che dite di voler ascoltare tutti ma mettete a tacere chiunque non è allineato con il potere vigente nella chiesa. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che dite di ascoltare tutti ma appena sentite una voce fuori dal coro la bollate come stonatura. Non gli date ascolto e chiunque osi provare a dire qualcosa di differente da voi lo stigmatizzate: “Ha un caratteraccio. Con quello non si può parlare” e tutto si risolve. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che dite di voler ascoltare tutti e non siete in grado di amare le dissonanze che scambiate per stonature. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che dite di voler ascoltare tutti ma in verità evitate anche solo di sentire. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che vi atteggiate a vittime anche quando sembra che stiate chiedendo scusa. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che vi atteggiate a vittime e così giustificate il vostro essere carnefici. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che con prepotenza avete deciso che si deve ascoltare “dal basso” ma non volte sapere se il “dal basso” ha voglia di essere ascoltato da voi. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che avete deciso da soli chi è “dal basso” e chi “dall’alto”. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che parlate tanto di vicinanza e in questo tempo di pandemia avete pontificato sui social e avete lasciato i parroci in balia di ogni solitudine e timore e alle comunità pensavate di dare vicinanza a distanza. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che per seguire le mode parlate di ambiente e avete dato i terreni per ulteriori cementificazioni. Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che parlate di emergenza abitativa da risolvere però i vostri immobili non li volete trasformare in appartamenti popolari ma aspettate di venderli al prezzo più alto.

Fatevelo voi il vostro sinodo dal momento che dite famiglia, famiglia, famiglia ma avete condannato all’ergastolo sacramentale le famiglie che non rientrano negli schemi. Sono prete di questa Diocesi di Termoli–Larino e questo sinodo, così come si sta prospettando non lo sento mio e non so a chi dirlo».