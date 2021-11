Khuene-Nagel, «Nessun licenziamento»

TERMOLI. Nell'intervento dell'Usb lavoro privato sulla vertenza Stellantis, dal titolo: “Dibattito Stellantis in Consiglio Comunale, dall’Usb: Signor sindaco... stai sereno” c'è stato un passaggio dell'organizzazione sindacale riferito alla Kuehne-Nagel. In merito è giunta una precisazione dall'azienda.

«Preso atto dell’articolo da Voi pubblicato in data 8 novembre scorso: “Dibattito Stellantis in Consiglio Comunale, dall’Usb: Signor sindaco…stai sereno”, abbiamo constatato, a nostro malgrado, che la Vostra testata giornalistica abbia citato nel corpo del testo la scrivente.

Nello specifico, nell’articolo in commento, viene dato atto di un presunto licenziamento di ben “100 lavoratori della KHUENE NAGEL subappaltata alla ELPE”.

Senza entrare nel merito dell’articolo, per dovere di cronaca, ci preme evidenziare che la scrivente, non ha posto in essere alcun licenziamento delle proprie Risorse, per la gestione delle attività in favore della Committente Kuehe-Nagel presso l’impianto di Termoli.

Al fine quindi di evitare fraintendimenti di sorta ribadiamo la nostra estraneità a tale affermazione in quanto non rispondente al vero e, pertanto, priva di qualsivoglia fondatezza.

Alla luce di quanto illustrato, Vi invitiamo a voler rettificare il rimando alla scrivente.

I migliori saluti».

ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A. A SOCIO UNICO