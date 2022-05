Si è spento a 89 anni il signor Mario Colonna

TERMOLI. Si è spento a quasi 89 anni (5 giugno 1933-27 maggio 2022) il signor Mario Colonna.

«Caro babbo e caro zio Mario, oggi in punta di piedi sei andato via per sempre. Tanta è la tristezza che aleggia nei nostri pensieri, come spesso accade quando si parte per il viaggio definitivo. È sempre difficile quel momento -probabilmente è l’attimo più complicato della nostra esistenza- in particolare per chi rimane. Una cosa è certa, non abbiamo mai dimenticato il tempo trascorso assieme e l’affetto che abbiamo nutrito e proviamo tuttora per te.

Sei stato marito, padre, nonno, zio e amico e come tale tutti coloro che si sono rapportati con te, non dimenticheranno mai il tuo altruismo e la tua bontà. Oggi sei tornato alla casa del padre e vivrai nel caloroso abbraccio del Signore, assieme a tua moglie, ai tuoi genitori e ai tuoi fratelli -che tanto hai amato- noi rimarremo qui, nell’attesa di ritrovarti un giorno, in un abbraccio senza fine. Ti vogliamo bene: tuo figlio Bruno, tua nipote Alice, i tuoi nipoti Rossana, Domenico, Dalila e Andrea».

