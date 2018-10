​Cave dismesse e affari della Camorra in Molise

BASSO MOLISE. A pochissimi chilometri dal Basso Molise sono stati scoperti rifiuti speciali di ogni tipo, anche ospedalieri (nucleari), provenienti dalla Campania e tombati in una mega discarica ad Ordona, nel foggiano. Sono stati portati alla luce dai carabinieri in una attività di scavi che è durata circa un mese. Le scavatrici hanno confermato l’inchiesta della Dda che portò all’arresto di quattordici persone implicate in un traffico illegale di rifiuti tra la Campania, la Puglia ed il Molise. Ad oggi a Ordona sono interrate oltre 500.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. Secondo quanto accertato dai carabinieri del Noe, i rifiuti erano prodotti in diversi Comuni delle province di Salerno e di Caserta. La parte umida, dopo una sosta in impianti di compostaggio campani, dove non subiva alcun tipo di trattamento e veniva corredata da documentazione falsa, veniva tombata nell’enorme cava in un’area agricola di Ordona.

Quell’inchiesta fa risuonare un campanello d’allarme sul ruolo della cave e gli affari della camorra con i rifiuti tossici. Il dubbio atroce su tali loschi affari nasce soprattutto nelle cave dismesse, quelle che in Molise sono 545 e dove non c’è ancora un piano cave e un controllo meticoloso di ognuna di esse. L’inchiesta dell’epoca ci conferma oggi che almeno 12mila tonnellate di rifiuti pericolosi, sarebbero state dispersi tra Puglia, Molise, Basilicata, e Campania. Prima di suddividere i rifiuti nelle loro destinazioni definitive, soprattutto cave dismesse e aree vicine a zone lacustri, venivano usate aree di stoccaggio nel foggiano. In particolare, per gli smaltimenti illeciti sarebbe stata usata come base operativa l’area del foggiano quasi al confine con il Molise costiero. Ad oggi l’Osservatorio Regionale Antimafia del Molise sollecita con gran forza ancora una volta il monitoraggio approfondito e meticoloso di tutte le 545 cave dismesse in Molise ed il controllo anche di quelle ancora operative. Riteniamo sia un obbligo morale e giuridico dovuto ai cittadini da attuare nel più breve termine possibile magari coinvolgendo anche le associazioni ambientaliste. Non c’è più tempo da perdere è necessario agire al più presto!



Vincenzo Musacchio, Presidente dell’Osservatorio Antimafia del Molise