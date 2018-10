La fiera di Larino nella storia

LARINO. In occasione della tradizionale fiera di Larino che aprirà i battenti mercoledì 10, proponiamo uno scritto di carattere storico di Giuseppe Mammarella, responsabile dell’Archivio Storico Diocesano di Termoli-Larino e della Biblioteca.

«Dalla “Pro Cluentio”, orazione pronunciata da Cicerone nel 66 a . C. in difesa del larinate Aulo Cluenzio Avito accusato di veneficio della madre Sassia, si rileva in modo inconfutabile che nella città frentana il commercio era allora molto sviluppato.

L'oratore, quarant'anni, reduce da importanti successi forensi, stava percorrendo in quel tempo la fase ascendente della sua carriera politica; ed al paragrafo 198 del capitolo 69 della citata orazione, così si esprime: “[...] chi possiede fondi nel territorio di Larino, chi ha imprese ed affari, chi tiene allevamenti, tutte persone di prim'ordine e d'una specchiata onestà […]”.

Soprattutto per questo motivo, diversi storici, tra cui i Magliano ed il Priori, ritengono, in particolare, l'attuale fiera, che da oltre di due secoli e mezzo si svolge nel mese di ottobre, una continuazione di quelle antiche.

Senza dubbio, quindi, nell'antica capitale frentana si svolgevano grandi mercati in cui accorreva, anche dall'Oriente, gente del commercio per concludere affari di ogni genere.

Ciò è dimostrato, tra l'altro, dal rinvenimento delle monete di varie epoche appartenenti a tutte le nazioni mediterranee ed in particolare, come attesta A. Magliano, “della Grecia, dell'Asia, dell'Egitto ed anche a paesi assai più lontani” (‘Brevi cenni storici sulla città di Larino’, Larino 1925, rist. 1986, p. 18).

Una documentazione che riguarda le tre fiere più importanti di Larino, è offerta dallo stesso Autore. Lo storico larinese, infatti, riporta alcuni brani di una relazione di Salvatore Pinto, in cui sono descritte le condizioni dei pochi abitanti di Larino scampati dalla terribile epidemia di peste che nel 1656 interessò anche la città frentana.

In essa si rileva testualmente: “[...] Dove è concorso delle terre convicine per la fiera che comincia a 13 maggio e finisce a 18 detto, e per la fiera di S. Pardo che comincia dal 18 maggio e finisce a 28 detto e per la fiera di S. Antonio Abbate che comincia a 13 gennaro e finisce a 21 detto che in tutti li sudetti tempi l'Università tiene franchitie et il Barone fa il Mastromercato giudice e Mastrodatti, quali amministrano giustizia nelle cose che occorrono solamente in tempo di dette fiere et in fine di dette fiere sono obbligati render al Governatore didetta città tutti li processi tanto decisi quanto indecisi conforme nella conventione fra Sigismondo Pignatello e l'Università”.

“Nelle dette fiere vi è gran concorso et vi si corrono Pallii, il che si celebra anco il giorno di S. Gio: Batta per essere la Chiesa di S. Primiano Commenda di Malta...”. (G. e A. Magliano, ‘Larino. Considerazioni storiche sulla Città di Larino’, Campobasso 1895, pp. 274-275).

La fiera, che, come si è detto, fino alla metà del XVIII secolo si svolgeva dal 18 al 28 maggio, è intitolata a San Pardo, Patrono principale di Larino e diocesi (dal 13 al 18 dello stesso mese si svolgeva quella di San Primiano, Martire Larinese e Compatrono della città e diocesi, oggi anticipata al 12 e ridotta ad un solo giorno)».

Giuseppe Mammarella