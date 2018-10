Comincia a dipanarsi (forse) la babele sulla variante al Prg di Termoli

TERMOLI. Il 18 ottobre si è riunita la III Commissione consiliare regionale (Urbanistica) per tenere le audizioni dei dirigenti regionali che si sono occupati o si occupano del progetto Mobilità Sostenibile, consistente nella realizzazione di un complesso edilizio polifunzionale sul litorale nord di Termoli, contiguo al Paese Vecchio, e di un tunnel stradale tra il porto ed il litorale nord.

Il Prg (piano regolatore generale) vigente adibisce a verde pubblico la quasi totalità delle aree (Piano di Sant’Antonio e parte inferiore del Pozzo Dolce) destinate al complesso edilizio polifunzionale; di conseguenza, la realizzazione dell’opera presuppone una variante al Prg, che ne cambi la destinazione.

Le modalità di approvazione della variante hanno scatenato una babele procedurale, che forse comincia a dipanarsi, anche grazie a quanto emerso dalle audizioni tenute in III Commissione.

L’ingegner Pillarella – nominato dalla Giunta Frattura rappresentante unico della Regione nell’ambito della conferenza di servizi decisoria relativa al progetto Mobilità Sostenibile – avrebbe ammesso di avere ricevuto il 1° agosto dal Comune di Termoli documenti riguardanti la variante al Prg, ma che non avrebbe dato corso ad azione alcuna in quanto nulla c’era da fare, se non una presa d’atto, trattandosi di una «chiusura di crono-programma delle attività».

I documenti inviati dal Comune di Termoli – secondo l’Amministrazione comunale – consisterebbero già nell’approvazione finale della variante, che non richiederebbe interventi ulteriori da parte della Regione.

In effetti, il punto 5 della delibera del Consiglio comunale n. 29 del 27 luglio così recita: «DELIBERA DI DARE ATTO che la variante è approvata secondo le disposizioni dettate dalla legge Regione Molise 22 maggio 1973, n. 7 e che sarà trasmessa per l'effetto alla Regione Molise a cura del Settore comunale competente».

Nel passo citato si dice esplicitamente che «la variante è approvata», non semplicemente adottata, e che l’atto è trasmesso alla Regione «per l'effetto», non per l'approvazione.

Secondo la III Commissione regionale cadrebbero i discorsi sui termini entro i quali la Regione dovrebbe esprimersi sulla variante, in quanto i documenti pervenuti all’ingegner Pillarella sarebbero assolutamente inadeguati in tal senso; in pratica, è come se in Regione non fosse arrivato nulla e i 90 giorni non avrebbero mai cominciato a decorrere.

Sulla via della chiarezza questo è un importante passo in avanti, ma non basta, bisogna che venga dipanato ogni dubbio rispetto alla legittimità o meno della procedura seguita dall’Amministrazione comunale di Termoli, per evitare l’insorgenza futura di contenziosi e di pretese risarcitorie.

La ricordata legge regionale 7/1973, all’art. 2, punto d), dice molto chiaramente che «spetta […] al Consiglio regionale […] approvare i piani regolatori generali e le relative modifiche».

La Giunta Sbrocca, invece, fa riferimento all’ultimo comma dell’art. 4 della medesima legge regionale, secondo il quale la Regione partecipa alla conferenza di servizi, relativa ad interventi che comportano varianti urbanistiche, per il tramite di un rappresentante unico, «la cui manifestazione di volontà espressa in sede di conferenza di servizi tiene luogo degli atti dell'Amministrazione». Il rappresentante unico è nominato dalla Giunta regionale o, in assenza di designazione, è il Direttore generale della Regione, il quale può delegare un dirigente od un funzionario della «struttura regionale competente».

A mio avviso, ciò vuol dire che il rappresentante unico deve essere indicato per quegli interventi che comportano varianti, non che la sua delega di poteri si estenda all’approvazione delle varianti, in quanto il delegato non può avere poteri maggiori del delegante e la competenza in materia di PRG e loro varianti – come dice l’art. 2 - è del Consiglio regionale, non della Giunta e men che meno del Direttore generale.

L’ultimo comma dell’art. 4 dice ancora che l'ente procedente deve far pervenire al rappresentante unico ed agli uffici regionali interessati i documenti «necessari per l'istruttoria [...] nell'ambito del procedimento di variante urbanistica»; il che non significa che il rappresentante unico sia competente anche in materia di variante urbanistica, ma semplicemente ribadisce che egli interviene nei procedimenti che prevedono varianti.

L’interpretazione data dall’Amministrazione di Termoli, estensiva dei poteri del rappresentante unico, confliggere non solo con l’art. 2 della legge regionale 7/1973, ma anche con l’art. 19 del DPR 327/2001, relativa alle opere di pubblico interesse, la cui applicazione è rivendicata dalla stessa Giunta Sbrocca.

Il comma due dell’art. 19 del DPR 327/2001 dice che il Consiglio comunale, approvando il progetto, adotta contestualmente la variante al PRG; il successivo comma quatto aggiunge che la Regione – a far data dalla ricezione della documentazione completa - ha 90 giorni di tempo per approvare o censurare la variante adottata, decorsi i quali la variante è approvata in silenzio-assenso.

In conclusione, la conferenza di servizi decisoria non può debordare dal suo ambito, usurpando il diritto del Consiglio comunale di adottare la variante al Prg e del Consiglio regionale di approvarla o meno.

Come se ne esce? Dato che la confusione nasce dall’interpretazione di articoli della legge regionale 7/1973, lo stesso organo che ha emanato la legge e le sue successive variazioni ed integrazioni, cioè il Consiglio regionale, può risolvere ogni dubbio con un atto che giuridicamente si chiama “interpretazione autentica”.

Attraverso l’interpretazione autentica, il Consiglio regionale può meglio di chiunque altro dipanare definitivamente ogni problema interpretativo, ma deve farlo con la massima urgenza. Un aspetto decisivo come quello urbanistico non può essere abbandonato nel Limbo.