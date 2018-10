Termolesi non cerebrolesi

TERMOLI. Secondo quanto vanno dichiarando esponenti del Pd, il 27 luglio 2018 il Consiglio comunale di Termoli avrebbe approvato da se stesso la variante al piano regolatore, necessaria per costruire un ecomostro di 115.500 metri cubi nelle aree del Piano di Sant’Antonio ed al piede del Pozzo Dolce; eco-mostro che, unito al tunnel, forma il Grande Scempio: la minaccia più grave mai tentata all’identità fisica e culturale di Termoli.

Può il Comune di Termoli approvarsi da solo una variante urbanistica, senza ottenere la preventiva approvazione della Regione? Certo che no. Si tratterebbe in assoluto del primo caso in Italia.

Vero è che, nel corso del procedimento amministrativo relativo al Grande Scempio, la Giunta Sbrocca ha speso interpretato le normative in modo “creativo”, ma – penserebbe il cittadino comune – questa volta ha esagerato e la Regione non si farà scippare le sue prerogative.

Sbagliato! Dopo quasi tre mesi di silenzio assoluto, il 17 ottobre il Consiglio regionale si è riunito per discutere della variante urbanistica, decidendo di incaricare la III Commissione consiliare, quella deputata all’urbanistica, di approfondire l’argomento, chiamando in audizione il giorno 18 i dirigenti tecnici regionali che si sono occupati o si stanno occupando del Grande Scempio.

Tra gli aspetti da approfondire, quello chiave è se la competenza in materia di piani regolatori e loro varianti sia del Consiglio regionale o della Giunta regionale.

Benché la legge regionale 7/1973, all’art. 2, dica in maniera estremamente semplice e chiara che la competenza è del Consiglio regionale, i cacadubbi avvertono che una modifica apportata nel 2011 all’art. 4, comma 10, della medesima legge potrebbe avere trasferito tale competenza sulla Giunta regionale, o quantomeno che la legge sarebbe contraddittoria.

E si fanno venire i dubbi proprio ora quando entra in ballo il Grande Scempio, a sette anni dalla modifica “incriminata”, dopo che nel frattempo sulle varianti urbanistiche ha placidamente continuato a decidere il Consiglio regionale?!

Durante le audizioni, piuttosto che della variante, si è parlato in prevalenza dell’istruttoria relativa alla concessione del finanziamento per il tunnel di 5 milioni di euro da parte del Fondo sviluppo e coesione; finanziamento in forse, perché il progetto presentato dal Comune di Termoli nel 2015 non è quello andato a gara nel 2016 e neanche quello presentato in Conferenza di servizi decisoria nel 2017 (magie della Giunta Sbrocca).

L’argomento è importante, sì, ma completamente fuori tema rispetto alla questione della variante urbanistica. Si sta manifestando una posizione che subordina l’approvazione della variante all’approvazione del finanziamento, mentre si tratta di due aspetti distinti, che ricadono sotto la competenza di organi diversi. Nel solco di questa errata impostazione, il Consiglio regionale del 19 - che ha discusso la relazione della III Commissione sulle audizioni del giorno prima – ha deliberato che le strutture tecniche della Regione devono attivarsi per interloquire con i loro omologhi del Comune di Termoli.

La questione della variante al piano regolatore, da essere quella principale, diventa così un aspetto di contorno, che scivola piano piano verso il fondo della scena; allo stesso modo, gli organi politici (Consiglio regionale e Giunta regionale) si portano in secondo piano e in prima linea passano i tecnici.

I politici devono affrontare le responsabilità inerenti alle cariche elettive per le quali hanno chiesto il voto ai cittadini. Il gioco a chi è più incompetente non può essere accettato. Né è plausibile che quando c’è da decidere sulla variante urbanistica il discorso venga deviato, tirando in ballo il referendum o il finanziamento pubblico di 5 milioni, che sono questioni serie, ma estranee all’approvazione od al rigetto della variante urbanistica.

In particolare il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, che fino ad ora si è limitato a “regolare” i lavori del Consiglio, deve assumere il ruolo da protagonista che gli compete, a salvaguardia delle prerogative del Consiglio, e convocare senza indugio una seduta in cui proporre il ricorso al Capo dello Stato contro la grave illegittimità, per violazione di legge ed eccesso di potere, compiuta dall’Amministrazione di Termoli nel pretendere di approvarsi autonomamente la variante al piano regolatore, scavalcando il Consiglio regionale.

Tecnicamente il ricorso al Capo dello Stato potrebbe essere presentato anche da un solo consigliere regionale, ma qui la questione è specialmente politica: se il Consiglio regionale e in particolare la maggioranza che lo governa, Presidente Toma in testa, dovessero continuare a tergiversare, non abbiano a lamentarsi se verranno tacciati di continuità e contiguità con la coppia Frattura-Sbrocca