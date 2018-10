Sì agli oliveti tradizionali, no ai noccioleti

LARINO. C'è un Paese che deve all'olivo tanta parte della sua storia e, da non molto, anche della sua notorietà e, soprattutto, della notorietà della sua alimentazione quale espressione, la più completa e autentica, della Dieta Mediterranea.

Deve, anche, tanta parte della sua salvaguardia di ampie fasce di territori, soprattutto quelli delle aree interne, della bellezza dei paesaggi e della salubrità degli ambienti, per non parlare della ruralità, che è un valore, e della permanenza di un mondo, quello contadino, che è la sola forza di contrapposizione alla fallita agricoltura industrializzata, che, ha lasciato e va lasciando, lungo il suo percorso, solo disastri. Si vuole con quest'operazione della Ferrero - pur sempre una multinazionale anche se italiana - imporre sempre più e dare continuità nel paese delle dolci colline e stupende montagne, degli olivi e dei seminativi di qualità e identità, un modello di agricoltura fallito e, attraverso le acquisizioni e gli accorpamenti di terreni, cacciare i coltivatori.

Un Paese che ha bisogno, da qualche decennio, di 600mila ettari di olivi per dare una risposta adeguata alla sempre crescente e nuova domanda del mercato globale, che vuole qualità e, non solo, anche diversità di olio extravergine di oliva. Una risposta che solo l'Italia può dare con dovizia di particolare, grazie al suo ricco patrimonio (563 varietà autoctone) di biodiversità olivicola. Un patrimonio imbrattato dal consenso e dall'iniziativa del mondo agricolo che ha fatto passare l'iniziativa degli oliveti super intensivi di marca spagnola. Non è un caso che tutti parlano di tutto in quanto a programmazione, ma tacciono su questa basilare necessità di un corretto e adeguato Piano olivicolo. Un Piano che deve avere come priorità la certezza che non ci siano estranei ad appropriarsi di questa sempre più preziosa coltivazione, grazie alla bontà del suo olio extravergine, che la Ferrero, con l'aiuto della cooperativa di San Salvo, vuole sostituire con le nocciole.

Sì agli oliveti tradizionali captatori di CO2, no a noccioleti specializzati che, come monocoltura, stravolgeranno i nostri territori, a vantaggio di chi usa l'olio di palma e crea la ragione per la distruzione di foreste e di habitat per animali, non a caso, in via di estinzione, come la tigre e il mio amico Orangutan.