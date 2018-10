La ripetuta e sconfinata imbecillità....

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo da Giuseppe Caruso in merito all'ennesimo episodio di vandalismo ai danni della struttura di pietra situata al centro della rosa dei venti, la bussola nautica.

«Ieri mattina passeggiando sotto le mura del Nostro Borgo Antico mi sono imbattuto nei resti dell'ennesimo episodio di vandalismo ai danni della struttura in pietra che, situata al centro della rosa dei venti ivi mosaicata, contiene una caratteristica bussola nautica; per l'ennesima volta, infatti, questa specie di cono rovesciato è stato violentemente abbattuto da qualche incivile imbecille privo di ogni senso civico e di ogni senso di rispetto per la cosa pubblica e, quel che è peggio, per se stesso.

Esercizio vano ormai tornare ogni volta a interrogarsi sui motivi psichiatrici che stanno alla base di simili comportamenti, tante sarebbero le risposte, quel che però in verità continua a stupire ogni volta è come mai in una piccola città come Termoli, non si riescano ad arginare simili degradanti fenomeni, e soprattutto, come mai non si riesca mai ad acciuffare i responsabili, eppure l'episodio, come altri del resto, non è accaduto chissà in quale sperduta zona periferica ma in pieno centro storico, peraltro a ridosso di case e di noti esercizi commerciali, possibile che nessuno ha visto o sentito niente? eppure buttare giù una struttura in pietra non deve essere proprio un'operazione silenziosa o fulminea..., possibile, c'è da chiedersi, che le strutture commerciali e addirittura alberghiere situate a tre metri di distanza dal punto di effrazione, non siano dotate di telecamere di sicurezza che abbiano magari potuto registrare l'episodio rendendo possibile il riconoscimento dei responsabili ?

Mah, misteri della fede..., per intanto un'idea per l'Amministrazione comunale: chissà magari potrebbe essere più utile e anche più caratteristico, posizionare e saldare quella bussola sopra una vecchia bitta all'uopo collocata al posto del cono di pietra, questa evocherebbe certamente di più l'ambiente marinaro e almeno ci restituirebbe la rasserenante visione di immaginare l'imbecille di turno rimanere, dopo la bravata, col malleolo fratturato, a meno che, al posto delle “zampe”, non sia dotato di arieti… ».

Giuseppe Caruso