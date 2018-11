Commento a Nicola Felice

TERMOLI. Mentre leggevo l’articolo (condivisibile in ogni sua parte) di Nicola Felice mi è tornato alla mente il consiglio che Sa’di, il più grande poeta persiano, dava un migliaio di anni fa al re: “Non agire stoltamente quando sei in carica, se non vuoi che, quando sarai deposto, il tuo nemico abbia molti pretesti per accusarti”. Allo stesso tempo lo metteva in guardia dagli amici che gli facevano da corte “perché quando si è a tavola tutti i nemici sembrano amici […] Non vedi che di chi possiede rango e dignità si celebrano le lodi? Ma, se la sfortuna lo travolge, tutti gli mettono il piede sulla testa”.

Non è il caso di fermarsi e ridurre i danni? Allo stato attuale Termoli è sull’orlo di un baratro. Se il progetto, una volta appaltato, dovesse essere bloccato a causa di errori e leggerezze dell’amministrazione i termolesi dovranno pagare debiti per i prossimi decenni. Se invece il progetto dovesse essere portato a compimento (con modifiche e adattamenti imprevedibili che però faranno la gioia di qualcuno) la città si troverà a sopportare un cataclisma urbanistico e architettonico. Oltre ai danni immediati verranno legittimati in poco tempo dei nuovi disastri che proprio il progetto tunnel avrà suggerito.