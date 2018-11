La variabile della variante al Prg

TERMOLI. Rispettando le attese, nella seduta del Consiglio comunale del 13 novembre la Giunta Sbrocca ha tirato dritto sulla variante urbanistica finalizzata a realizzare il progetto Mobilità Sostenibile, ovvero Grande Scempio, e l’ha approvata per la seconda volta.



E già, perché la variante è stata approvata già una prima volta con delibera n. 29 del 27 luglio 2018, resa «immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000», cioè in quanto urgente.

Due approvazioni dello stesso provvedimento rappresentano un episodio decisamente insolito, che diventa ancora più insolito se si considera che entrambe le approvazioni sono illegittime, secondo quanto ha scritto l’arch. Giarrusso, direttore del IV Dipartimento (Governo del territorio) della Regione, in una lettera inviata l’8 novembre al Sindaco di Termoli, al Rup arch. Mandrile e ad altri soggetti regionali.

L’Amministrazione comunale sostiene che la prima approvazione (quella del 27 luglio) sarebbe legittima in quanto la preventiva approvazione regionale sarebbe stata rilasciata dal rappresentante unico della Regione in seno alla Conferenza di servizi decisoria. Scrive invece Giarrusso: «non è possibile attribuire in capo al Rappresentante unico il potere di manifestare una volontà dell’Amministrazione successiva ed estranea al momento conferenziale e quindi non compresa nella delega di cui alla deliberazione di Giunta regionale n° 145/2017 (con cui è stato conferito l’incarico al rappresentante unico – ndr).

La seconda approvazione (del 13 novembre), secondo la Giunta Sbrocca, si appoggia sul fatto che la delibera del 27 luglio è stata inviata al protocollo della regione tramite PEC (posta elettronica certificata) il 31 luglio e – non avendo ricevuto riscontro dalla Regione nei 90 giorni successivi – deve intendersi approvata dalla Regione in silenzio-assenso, secondo una procedura accelerata e semplificata prevista per le opere di pubblica utilità dal DPR 327/2001, art. 19. Scrive ancora Giarrusso: «all’Amministrazione regionale non è mai stata formalmente inviata la delibera del Consiglio comunale di adozione della variante e, quindi, non si ritiene ancora attivato il termine di cui all’art. 19 del DPR 327/01.»

Certo non è logica la scelta dell’Amministrazione comunale di approvare una seconda volta una variante che – a suo dire – è stata già approvata. Forse spera che due approvazioni illegittime valgano una legittima?

A questo punto il nodo della doppia presunta approvazione della variante dovrebbe imboccare la via del TAR (Tribunale amministrativo regionale), con un ricorso che per legge può essere presentato dal Consiglio regionale come organo e/o dai singoli consiglieri regionali (anche uno soltanto), in quanto la competenza in materia di approvazione dei piani regolatori e delle loro varianti è appunto del Consiglio regionale (legge regionale 7/1973, art. 2, punto d).

Il ricorso o meno al Tar sarà la prova della verità per quanto concerne le responsabilità politiche in tutta questa vicenda. Il Presidente del Consiglio regionale Micone si deciderà finalmente ad uscire da un imbarazzante silenzio ed a promuovere una iniziativa a tutela delle prerogative dell’assemblea che presiede, usurpate dall’Amministrazione comunale di Termoli? Il Presidente della Giunta regionale Toma entrerà nello specifico di una scelta che è anche sua, invece di limitarsi ad auspicare che decidano i termolesi. A parte i due consiglieri regionali del PD, che si sono già dichiarati apertamente a favore della Giunta Sbrocca, cosa decideranno di fare le forze politiche presenti in consiglio regionale ed i singoli consiglieri? Lo scopriremo solo vivendo.