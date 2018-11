Commissario ad acta: nomina ancora lontana?

TERMOLI. «Prosegue la telenovela sul divieto del doppio incarico Presidente-Commissario.

Dopo il tentativo fallito con il decreto Genova, il m5s torna, oggi, a riproporre lo stesso emendamento nel Decreto Fiscale ,collegato alla Legge di Bilancio, attualmente in esame in Commissione Finanza del Senato.

Delle attuali 4 regioni Commissariate: il Lazio e la Campania hanno annunciato che è imminente l'uscita dal Piano di Rientro, la Calabria ha già un Commissario tecnico, ne discende che il famigerato emendamento serve solo per il Molise.

E' c'è ancora chi dice: "il Molise non esiste"!

In tanto di chiunque siano le colpe per non avere, dopo sei mesi dall'insediamento del nuovo Governo, nominato il nuovo Commissario, certo è che finora i danni procurati sono tanti, e ancor più saranno, in quanto, visto l'andazzo, il Commissario potrebbe essere nominato non prima dell'anno nuovo.

In tanto il Tavolo Tecnico Interministeriale ha definito la valutazione sul Piano di rientro per il 2017.

Dal Consuntivo 2017 risulta un disavanzo di 35,055 milioni di euro, che grazie al conferimento delle aliquote fiscali disposte, dal Piano di rientro, per la copertura del disavanzo sanitario, resta un disavanzo non coperto di 14,376 milioni di euro.

Alla luce del contributo di solidarietà interregionale, accordato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni, per l’anno 2017, a 18 milioni di euro, in accompagnamento al Piano Operativo Straordinario 2015-2018, si ridetermina il risultato di gestione 2017 in 3,624 milioni di euro.

Il Tavolo tecnico ha richiamato l’attenzione della struttura commissariale che l’equilibrio di gestione anche per l’anno 2017 è garantito solo grazie al contributo di solidarietà interregionale. Ricordando che l’anno 2017 è l’ultimo anno per il quale è previsto un contributo di solidarietà interregionale.

Per l'erogazione dei LEA, il punteggio per l'anno 2016 è pari a 164 (livello di sufficienza >160), con criticità particolare all’assistenza territoriale residenziale per anziani e all’appropriatezza e qualità delle cure ospedaliere.

Per gli adempimenti LEA, la Regione ha risolto per l’anno 2014 tutte le inadempienze, mentre persistono criticità sulla verifica 2015 e 2016.

Per lo stato di attuazione del Programma Operativo Straordinario 2015-2018, il Tavolo tecnico rileva :

- in materia di accreditamento diverse osservazioni sulla bozza del regolamento di istituzione dell’Organismo Tecnicamente Accreditante e sul DCA 43/2018 che istituisce l’elenco regionale dei valutatori; e sono in attesa del regolamento OTA con le modifiche richieste;

- nuovamente il mancato governo degli erogatori privati con particolare riferimento a IRCCS Neuromed e a Fondazione Giovanni Paolo II, che continuano ad erogare produzioni superiori ai budget;

- difficoltà da parte della Regione a sottoscrivere Accordi bilaterali per il governo della mobilità interregionale con le Regioni Campania e Lazio;

- riguardo alla integrazione tra ASREM – PO Cardarelli di Campobasso e la Fondazione Giovanni Paolo II, il parere negativo reso dai Ministeri affiancanti sul protocollo di intesa e sugli accordi attuativi e sono in attesa dei predetti atti modificati e/o integrati;

- per la rete ospedaliera sono in attesa delle valutazioni del tavolo DM 70/2015 sul DCA 47/2017 integrato dal DCA 10/2018;

- sulla riorganizzazione della rete territoriale ha rappresentato diverse criticità sul DCA 21/2018 in particolare sulla necessità che si articoli l’offerta sui diversi livelli di intensità assistenziale, per le varie tipologie di utenti, così come definiti dal DPCM Lea 12 gennaio 2017;

- richiamato la Regione al rispetto dei tempi di pagamento.

Tutto questo dimostra che il Molise è ancora, gravemente, in mezzo al guado!».

Nicola Felice