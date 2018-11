La fede tradita...

TERMOLI. Le religioni, si sa, per una specie di “maledetto” destino, sembrano contraddire la stessa etimologia del termine, ove dal latino “religio” significherebbe per l'appunto re-ligare, raccogliere, mettere insieme uomini o popoli sotto uno stesso credo, mentre, al contrario, esse sembrano dividerli, e la divisione non è di poco conto giacché si basa su un differente modo di sentire determinate visioni del mondo, anzi dell'ultra mondano, quello che Nietzsche definiva, in termini però critici, “il retro-mondo”, fino a crederlo per vero, per esistente, sia pure in assenza di prove.

Naturalmente la cosa si fa inquietante se solo si rifletta sul fatto che, da che mondo e mondo, le più grandi tragedie, le guerre più sanguinose, passate e recenti, traggono origine solo e unicamente dalla diversità dei vari credi religiosi e dalla conseguente intolleranza verso le fedi altrui, dovendosi ormai ritenere le guerre puramente espansionistiche, dei relitti storici per indagini accademiche.

Sintesi emblematica e dolorosa di questo marasma, almeno per quanto concerne le fedi monoteiste-abramitiche che ormai dominano il pianeta, al pari della civiltà occidentale Greco-Romana, è proprio Gerusalemme, fulcro della Cristianità, ma anche dell'Islam e dell'Ebraismo; insomma da sempre una sorta di polveriera costruita vicino al fuoco, dove basta la più piccola scintilla portata dal vento per ritrovarsi proiettai nel dramma e nel sangue.

E' chiaro dunque che la convivenza è difficile, allorché ci si basi su equilibri instabili, soprattutto ove manchi una condizione di reciproca tolleranza; per esempio, se io mi voglia fare un giro a Dubai, vengo avvisato ancor prima di partire “di farmi i fatti miei” una volta sul posto, e già da bordo ove prenda un volo “Saudi Arabian Airlines” ovvero di bandiera dell'Arabia Saudita, e quindi: non bere alcolici, nemmeno sull'aereo, non magiare carne di maiale, rispettare il ramadan e tutta una serie di altre “cosette”, che se trasgredite, la Farnesina avrebbe un bel da fare a tirarmi fuori dalle quelle prigioni e con quelle leggi così strettamente connesse ai precetti religiosi.

Dalle parti Nostre, invece, un arabo non ha alcun divieto di carattere religioso cui sottostare, ed è, al pari di ogni cittadino italiano, sottoposto al solo rispetto delle leggi in vigore, come è giusto e sacrosanto che sia; ebbene, nel momento però in cui la Nostra ospitalità venga da qualcuno dilatata e malamente interpretata al punto da farla diventare addirittura lesiva nella Nostra cultura religiosa, fino al punto da arrivare a vietare le più sentite manifestazioni di religiosità cristiana, come quella del Presepe o delle recite scolastiche natalizie, o peggio ancora a eliminare la Croce di Cristo, simbolo della nostra Fede dominante, dalle mura delle scuole perché ritenuta di imbarazzo, diciamo così, per gli scolari di altri credi, bè allora è chiaro che questo qualcuno “si è fumato il cervello” semmai ne abbia posseduto uno, giacché, non solo tali iniziative sono indiscutibilmente blasfeme nei confronti della nostra tradizione religiosa, ma appaiono scorrette anche nei confronti degli stessi ospiti, casomai essi, si fa tanto per dire..., si dovessero sentire moralmente costretti a ricambiare, facendo altrettanto nelle strutture religiose islamiche, allorquando vi capitassero dei Cristiani.

Insomma, è chiaro che anche in questo campo così delicato e sensibile, si sta navigando “a vista” in quel mare di confusione tipica del momento storico cui siamo giunti, dove il degrado morale, il dilagante “analfabetismo funzionale” come qualcuno ha inteso “elegantemente” definirlo, ci stanno facendo lentamente ma inesorabilmente scivolare verso un “delirante nulla”.

D'altra parte in una società dove gli studenti menano gli insegnanti e a loro volta i genitori menano e sputano in faccia agli insegnanti rei di aver giudicato il loro “rampollo” un ciuccio, dove qualche “genio” vorrebbe addirittura mettere in discussione la validità legale dei titoli di studio, e peggio ancora, ritenere superflue alcune fondamentali discipline classiche, è chiaro che “il coperchio della pentola è saltato” e prima che si possa ristabilire un equilibrio ci vorranno decenni, come qualche filosofo contemporaneo ha pure giustamente sostenuto, cioè quel lungo lasso di tempo generazionale, necessario perché si formino nuove coscienze, e quindi nuovi genitori, e quindi nuovi figli, e quindi nuove teste, e via dicendo... sempre però che, si parta da un punto di svolta...

E questo dilagante degrado non risparmia nemmeno la Chiesa di Roma, che forse oggi, più che mai, avrebbe bisogno della guida salda e sicura di filosofi e teologi del calibro di Wojtyla o dello stesso Ratzinger, capaci di restituire il giusto peso e la misura, anche se, quando si parla di certe Istituzioni, è bene andarci cauti, ove solo si pensi che hanno riabilitato Galileo Galilei solo una ventina di anni fa...